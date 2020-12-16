https://ria.ru/20201216/dezinformatsiya-1589581664.html

В США сенаторы поругались на заседании о российской "дезинформации"

В США сенаторы поругались на заседании о российской "дезинформации"

Сенатор-республиканец Рон Джонсон повздорил со своим коллегой сенатором от Демократической партии Гэри Питерсом на слушаниях в комитете из-за того, кто... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:59

2020-12-16T20:59

2020-12-16T20:59

россия

андрей деркач

рон джонсон

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Рон Джонсон повздорил со своим коллегой сенатором от Демократической партии Гэри Питерсом на слушаниях в комитете из-за того, кто распространяет "дезинформацию со стороны России"."Хочу сказать о дезинформации со стороны России. Люди, которые разносят подобную информацию, далеки от моих убеждений. Высокопоставленные лидеры Демократической партии, включая сенатора Питерса, вовлечены в создание доклада разведки, который должен был быть засекреченным, но они слили его в прессу и обвинили сенатора Чака Грассли и меня в распространении дезинформации от России, (которую мы получали – ред.) от (депутата Верховной рады Украины – ред.) Андрея Деркача. Я никогда не слышал даже об этом человеке... Это унизительно! Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать все это", - сказал Джонсон на слушаниях в сенате."Я должен вам ответить. Я не имею к этому докладу никакого отношения", - сказал ему в ответ Питерс.Но сенатор-республиканец Джонсон эмоционально и на повышенных тонах снова обвинил своего коллегу во лжи: "Вы постоянно лжете в прессе, что я распространяю дезинформацию от России. Это чистая ложь. Я говорил вам, чтобы вы перестали лгать! И вы все равно продолжали!""Господин председатель, не превращайте заседание в место, где вы можете высказаться о своих печалях. Не знаю, в какую кроличью нору вы спустились и откуда все это взяли", - парировал Питерс."Вы постоянно врете", - заявил ему Джонсон, после чего передал слово другому члену комитета.Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.Минфин США в сентябре ввел санкции в отношении Деркача. По сообщению ведомства, Деркач подозревается в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах. Сам Деркач назвал данные санкции местью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в передаче компромата на Байдена, посоветовал "не читать такую ерунду в газетах".

https://ria.ru/20201213/bayden-1588964988.html

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

https://ria.ru/20201201/derzhava-1586990123.html

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россия, андрей деркач, рон джонсон, сенат сша, сша, украина, в мире