https://ria.ru/20201216/cherepovets-1589438709.html

Реакция сотрудников ДПС спасла пешеходов от наезда лихача в Череповце

Реакция сотрудников ДПС спасла пешеходов от наезда лихача в Череповце

Сотрудники ДПС в Череповце перекрыли служебной автомашиной дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда нетрезвого лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:18

2020-12-16T10:18

2020-12-16T10:18

ирина волк

череповец

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/130829/17/1308291795_0:247:3078:1978_1920x0_80_0_0_05a0dd68f166efac2d58d2443c0d3fd5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники ДПС в Череповце перекрыли служебной автомашиной дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда нетрезвого лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ."Сотрудники ДПС на служебной автомашине остановились перед нерегулируемым наземным пешеходным переходом, пропуская людей, на Северном шоссе. Они увидели, что по левой полосе к переходу приближается автомобиль, не снижая скорости. Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя, никто из пешеходов не пострадал", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, выяснилось, что за рулем "ВАЗ-2112" находился молодой человек, который не имел при себе необходимых документов. Результаты экспресс-теста показали наличие наркотического средства в его организме. Когда сотрудники Госавтоинспекции проводили изъятие государственных номерных знаков транспортного средства, водитель и пассажир легковушки пытались воспрепятствовать законным действиям полицейских.

https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, череповец, происшествия