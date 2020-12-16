Реакция сотрудников ДПС спасла пешеходов от наезда лихача в Череповце
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники ДПС в Череповце перекрыли служебной автомашиной дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда нетрезвого лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Сотрудники ДПС на служебной автомашине остановились перед нерегулируемым наземным пешеходным переходом, пропуская людей, на Северном шоссе. Они увидели, что по левой полосе к переходу приближается автомобиль, не снижая скорости. Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя, никто из пешеходов не пострадал", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По ее словам, выяснилось, что за рулем "ВАЗ-2112" находился молодой человек, который не имел при себе необходимых документов. Результаты экспресс-теста показали наличие наркотического средства в его организме. Когда сотрудники Госавтоинспекции проводили изъятие государственных номерных знаков транспортного средства, водитель и пассажир легковушки пытались воспрепятствовать законным действиям полицейских.
"Составлен ряд протоколов об административных правонарушениях. Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток", - добавила Волк.