https://ria.ru/20201216/chas-1589455254.html

Новогодний комендантский час в Турции не затронет туристов

Новогодний комендантский час в Турции не затронет туристов

Комендантский час, которые турецкие власти ввели на новогодние праздники в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:29

2020-12-16T11:29

2020-12-16T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Комендантский час, которые турецкие власти ввели на новогодние праздники в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Турции.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/turtsiya-1589306209.html

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стамбул

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, турция, стамбул, в мире