Новогодний комендантский час в Турции не затронет туристов
© AP Photo / Emrah GurelТурист в защитной маске в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Комендантский час, которые турецкие власти ввели на новогодние праздники в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Турции.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
"Как и ранее объявленные ограничительные меры, комендантский час в новогодние праздники туристов не затронет. Согласно циркуляру МВД, для них сделано исключение", - сказал собеседник агентства.
Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
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