https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html

Центральный детский парк открыли в Чаплыгине

Центральный детский парк открыли в Чаплыгине

Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:46

2020-12-16T17:46

2020-12-16T17:46

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Площадь парка более одного гектара. Реконструкция в парке проводилась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную группу. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие."Мы позаботились, чтобы в парке установили разнообразные тренажеры, дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах, а также игровое оборудование для детворы всех возрастов", - сказал Артамонов.Кроме того была проведена масштабная работа по озеленению. Парк расчистили от старых насаждений и сорной поросли и высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников.Также по словам главы региона, в парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Преобразился парковый фонтан: специалисты установили на объекте новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть.

https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов