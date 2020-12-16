Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html
Центральный детский парк открыли в Чаплыгине
Центральный детский парк открыли в Чаплыгине
Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:46
2020-12-16T17:46
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589552283_0:501:2097:1680_1920x0_80_0_0_e46d9cc4efd0c28f8521048a87f62b50.jpg
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Площадь парка более одного гектара. Реконструкция в парке проводилась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную группу. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие."Мы позаботились, чтобы в парке установили разнообразные тренажеры, дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах, а также игровое оборудование для детворы всех возрастов", - сказал Артамонов.Кроме того была проведена масштабная работа по озеленению. Парк расчистили от старых насаждений и сорной поросли и высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников.Также по словам главы региона, в парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Преобразился парковый фонтан: специалисты установили на объекте новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть.
https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589552283_0:161:2097:1733_1920x0_80_0_0_721fa8883b270ba265ad5472a98c9ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Центральный детский парк открыли в Чаплыгине

17:46 16.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander-rusin / Город Чаплыгин
Город Чаплыгин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander-rusin /
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Площадь парка более одного гектара. Реконструкция в парке проводилась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную группу. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие.
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в Елецком районе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:19Липецкая область
Два новых ФАПа открылись в Липецкой области
"Мы позаботились, чтобы в парке установили разнообразные тренажеры, дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах, а также игровое оборудование для детворы всех возрастов", - сказал Артамонов.
Кроме того была проведена масштабная работа по озеленению. Парк расчистили от старых насаждений и сорной поросли и высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников.
Также по словам главы региона, в парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Преобразился парковый фонтан: специалисты установили на объекте новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
04:57Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Лента новостейМолния