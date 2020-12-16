https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html
Центральный детский парк открыли в Чаплыгине
Центральный детский парк открыли в Чаплыгине
Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:46
2020-12-16T17:46
2020-12-16T17:46
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Площадь парка более одного гектара. Реконструкция в парке проводилась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную группу. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие."Мы позаботились, чтобы в парке установили разнообразные тренажеры, дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах, а также игровое оборудование для детворы всех возрастов", - сказал Артамонов.Кроме того была проведена масштабная работа по озеленению. Парк расчистили от старых насаждений и сорной поросли и высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников.Также по словам главы региона, в парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Преобразился парковый фонтан: специалисты установили на объекте новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть.
https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости
. Завершена реконструкция Детского парка в городе Чаплыгин Липецкой области, на эти цели из бюджетов разного уровня были выделены 19 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Площадь парка более одного гектара. Реконструкция в парке проводилась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную группу. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие.
"Мы позаботились, чтобы в парке установили разнообразные тренажеры, дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах, а также игровое оборудование для детворы всех возрастов", - сказал Артамонов.
Кроме того была проведена масштабная работа по озеленению. Парк расчистили от старых насаждений и сорной поросли и высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников.
Также по словам главы региона, в парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Преобразился парковый фонтан: специалисты установили на объекте новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть.