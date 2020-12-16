https://ria.ru/20201216/chane-1589587032.html

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно вернулся с Луны на Землю

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно вернулся с Луны на Землю

Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:07

2020-12-16T22:07

2020-12-16T23:53

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное космическое управление КНР.Аппарат сел в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Как сообщил китайский телеканал CGTN, на место посадки уже прибыл персонал.Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" утром 24 ноября. Первого декабря он сел в заданном районе на видимой стороне Луны и двое суток собирал грунт при помощи бурового устройства и манипулятора. Образцы поместили в специальный отсек модуля для взлета.Ожидается, что аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита.Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, у которой получилось осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя миссию пришлось отложить.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20201201/luna-1587239918.html

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южный полюс

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, южный полюс, космос - риа наука, китай, сша