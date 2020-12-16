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Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно вернулся с Луны на Землю
Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно вернулся с Луны на Землю
Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:07
2020-12-16T23:53
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южный полюс
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китай
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное космическое управление КНР.Аппарат сел в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Как сообщил китайский телеканал CGTN, на место посадки уже прибыл персонал.Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" утром 24 ноября. Первого декабря он сел в заданном районе на видимой стороне Луны и двое суток собирал грунт при помощи бурового устройства и манипулятора. Образцы поместили в специальный отсек модуля для взлета.Ожидается, что аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита.Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, у которой получилось осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя миссию пришлось отложить.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
https://ria.ru/20201201/luna-1587239918.html
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земля, южный полюс, космос - риа наука, китай, сша

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно вернулся с Луны на Землю

22:07 16.12.2020 (обновлено: 23:53 16.12.2020)
 
© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное космическое управление КНР.
Аппарат сел в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Как сообщил китайский телеканал CGTN, на место посадки уже прибыл персонал.
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1 декабря, 20:40
"Роскосмос" поздравил Китай с посадкой "Чанъэ-5" на Луну
Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" утром 24 ноября. Первого декабря он сел в заданном районе на видимой стороне Луны и двое суток собирал грунт при помощи бурового устройства и манипулятора. Образцы поместили в специальный отсек модуля для взлета.
Ожидается, что аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита.
Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, у которой получилось осуществить подобную миссию.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя миссию пришлось отложить.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
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23 ноября, 23:49
В Китае рассказали детали лунной миссии "Чанъэ-5"
 
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