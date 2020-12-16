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В Евросоюзе одобрили новый семилетний бюджет
В Евросоюзе одобрили новый семилетний бюджет
Европарламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, теперь его еще должен официально принять Совет стран ЕС, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:59
2020-12-16T21:24
еврокомиссия
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евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Европарламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, теперь его еще должен официально принять Совет стран ЕС, говорится в сообщении ЕП.Речь идёт о финплане на 2021-2027 годы, его объём составляет порядка 1,1 триллиона евро, из него затем будут "нарезаться" ежегодные общие бюджеты ЕС. Основным источником средств для них являются поступления от государств союза.Общий бюджет ЕС финансирует органы власти союза и различные программы, например, в области климата, энергетики или сельского хозяйства.Кроме того, в Евросоюзе будет создан антикризисный фонд "ЕС следующего поколения" на 750 миллиардов евро, однако его Европарламент одобрять не должен. Еврокомиссия будет занимать деньги на рынке для наполнения этого фонда, затем из него будут выдаваться кредиты и гранты в страны союза для поддержания процесса выхода региона из нынешнего кризиса.При этом порядка 30% от общего объема фонда и семилетнего бюджета должны будут пойти на проекты, способствующие улучшению климатической ситуации, отмечает ЕП.
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еврокомиссия, европарламент, евросоюз, в мире

В Евросоюзе одобрили новый семилетний бюджет

20:59 16.12.2020 (обновлено: 21:24 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Европарламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, теперь его еще должен официально принять Совет стран ЕС, говорится в сообщении ЕП.

"Парламент дал свое разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план", - говорится в нем.

Речь идёт о финплане на 2021-2027 годы, его объём составляет порядка 1,1 триллиона евро, из него затем будут "нарезаться" ежегодные общие бюджеты ЕС. Основным источником средств для них являются поступления от государств союза.
Общий бюджет ЕС финансирует органы власти союза и различные программы, например, в области климата, энергетики или сельского хозяйства.
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Кроме того, в Евросоюзе будет создан антикризисный фонд "ЕС следующего поколения" на 750 миллиардов евро, однако его Европарламент одобрять не должен. Еврокомиссия будет занимать деньги на рынке для наполнения этого фонда, затем из него будут выдаваться кредиты и гранты в страны союза для поддержания процесса выхода региона из нынешнего кризиса.
При этом порядка 30% от общего объема фонда и семилетнего бюджета должны будут пойти на проекты, способствующие улучшению климатической ситуации, отмечает ЕП.
 
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