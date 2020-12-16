https://ria.ru/20201216/byudzhet-1589526380.html

Мишустин и Матвиенко обсудили новый трехлетний бюджет

Мишустин и Матвиенко обсудили новый трехлетний бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:09

2020-12-16T16:09

2020-12-16T16:14

россия

михаил мишустин

валентина матвиенко

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они отметили, что несмотря на сложности из-за COVID он обеспечивает стабильное развитие РФ, сообщила пресс-служба кабмина.В кабмине отметили, что в субъектах сейчас завершается работа по утверждению региональных бюджетов, и, по словам Матвиенко, в условиях пандемии их состояние заслуживает особого внимания. По её словам, крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных проектов, говорится на сайте правительства.

https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588296447.html

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россия, михаил мишустин, валентина матвиенко