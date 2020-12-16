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Мишустин и Матвиенко обсудили новый трехлетний бюджет
Мишустин и Матвиенко обсудили новый трехлетний бюджет
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:09
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россия
михаил мишустин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они отметили, что несмотря на сложности из-за COVID он обеспечивает стабильное развитие РФ, сообщила пресс-служба кабмина.В кабмине отметили, что в субъектах сейчас завершается работа по утверждению региональных бюджетов, и, по словам Матвиенко, в условиях пандемии их состояние заслуживает особого внимания. По её словам, крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных проектов, говорится на сайте правительства.
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россия, михаил мишустин, валентина матвиенко

Мишустин и Матвиенко обсудили новый трехлетний бюджет

16:09 16.12.2020 (обновлено: 16:14 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко новый бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, они отметили, что несмотря на сложности из-за COVID он обеспечивает стабильное развитие РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили новый трёхлетний бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов...В беседе Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко подчеркнули, что, несмотря на сложности и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, новый трёхлетний бюджет обеспечивает последовательное и стабильное развитие страны. Он сохраняет социальную направленность и позволяет обеспечить реализацию национальных целей развития", - говорится в сообщении правительства.

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В кабмине отметили, что в субъектах сейчас завершается работа по утверждению региональных бюджетов, и, по словам Матвиенко, в условиях пандемии их состояние заслуживает особого внимания. По её словам, крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных проектов, говорится на сайте правительства.
 
РоссияМихаил МишустинВалентина Матвиенко
 
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