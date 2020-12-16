https://ria.ru/20201216/bykov-1589439844.html

Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова

Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:24

2020-12-16T10:24

2020-12-16T10:24

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

анатолий быков

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21 декабря по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщили РИА Новости в краевом суде.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

красноярский край

республика хакасия

красноярск

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красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, анатолий быков, красноярск, происшествия