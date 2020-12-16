Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21 декабря по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщили РИА Новости в краевом суде.
"В Железнодорожном районном суде рассмотрели вопрос о мере пресечения Анатолию Быкову по делу, где его подозревают в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Быкову продлили арест на 2 месяца и 3 суток, до 24 февраля 2021 года", - сказала представитель суда.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.