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Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова
Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:24
2020-12-16T10:24
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
анатолий быков
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21 декабря по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщили РИА Новости в краевом суде.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
красноярский край
республика хакасия
красноярск
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красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, анатолий быков, красноярск, происшествия

Суд оставил под арестом бизнесмена Быкова

10:24 16.12.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 21 декабря по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщили РИА Новости в краевом суде.
"В Железнодорожном районном суде рассмотрели вопрос о мере пресечения Анатолию Быкову по делу, где его подозревают в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Быкову продлили арест на 2 месяца и 3 суток, до 24 февраля 2021 года", - сказала представитель суда.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
 
Красноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика ХакасияАнатолий БыковКрасноярскПроисшествия
 
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