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"Позор!" В Сети критикуют Бузову и Киркорова, исполнивших хит Пугачевой
"Позор!" В Сети критикуют Бузову и Киркорова, исполнивших хит Пугачевой
В Instagram разместили видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:55
2020-12-16T20:55
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звезды
шоубиз
филипп киркоров
ольга бузова
алла пугачева
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Instagram разместили видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина".Артисты встретились на съемках некоего "секретного проекта" российской версии журнала Cosmopolitan, в котором участвует телеведущая. За кулисами Киркоров и Бузова записали шуточный ролик для TikTok, а также спели дуэтом.Поклонники певицы написали, что теперь с нетерпением ждут совместный трек и гордо называют возможный проект "коллаборацией века". Однако многие считают, что Бузова и Киркоров изуродовали композицию Пугачевой."Позор!", "Такое впечатление, что Филипп Аллу злит. Зачем? То, что вы сейчас выставили это на обозрение, — просто ужас", "Бузова такая смешная: не попала ни в одну ноту — певица", "Действительно, не трогайте песню. Бузова даже не смогла вытянуть ее. Противно смотреть", — возмутились пользователи.
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знаменитости, звезды, филипп киркоров, ольга бузова, алла пугачева

"Позор!" В Сети критикуют Бузову и Киркорова, исполнивших хит Пугачевой

20:55 16.12.2020
 
© @buzova86/TikTokКадр видео в TikTok Ольги Бузовой
Кадр видео в TikTok Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© @buzova86/TikTok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Instagram разместили видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина".
Артисты встретились на съемках некоего "секретного проекта" российской версии журнала Cosmopolitan, в котором участвует телеведущая. За кулисами Киркоров и Бузова записали шуточный ролик для TikTok, а также спели дуэтом.
Поклонники певицы написали, что теперь с нетерпением ждут совместный трек и гордо называют возможный проект "коллаборацией века".
Однако многие считают, что Бузова и Киркоров изуродовали композицию Пугачевой.
"Позор!", "Такое впечатление, что Филипп Аллу злит. Зачем? То, что вы сейчас выставили это на обозрение, — просто ужас", "Бузова такая смешная: не попала ни в одну ноту — певица", "Действительно, не трогайте песню. Бузова даже не смогла вытянуть ее. Противно смотреть", — возмутились пользователи.
Кадр из программы Звезды сошлись на канале НТВ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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ШоубизЗнаменитостизвездыФилипп КиркоровОльга БузоваАлла Пугачева
 
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