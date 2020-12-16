https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html

"Позор!" В Сети критикуют Бузову и Киркорова, исполнивших хит Пугачевой

"Позор!" В Сети критикуют Бузову и Киркорова, исполнивших хит Пугачевой

В Instagram разместили видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:55

2020-12-16T20:55

2020-12-16T20:55

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Instagram разместили видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина".Артисты встретились на съемках некоего "секретного проекта" российской версии журнала Cosmopolitan, в котором участвует телеведущая. За кулисами Киркоров и Бузова записали шуточный ролик для TikTok, а также спели дуэтом.Поклонники певицы написали, что теперь с нетерпением ждут совместный трек и гордо называют возможный проект "коллаборацией века". Однако многие считают, что Бузова и Киркоров изуродовали композицию Пугачевой."Позор!", "Такое впечатление, что Филипп Аллу злит. Зачем? То, что вы сейчас выставили это на обозрение, — просто ужас", "Бузова такая смешная: не попала ни в одну ноту — певица", "Действительно, не трогайте песню. Бузова даже не смогла вытянуть ее. Противно смотреть", — возмутились пользователи.

https://ria.ru/20201214/dorodnova-1589085531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, филипп киркоров, ольга бузова, алла пугачева