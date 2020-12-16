https://ria.ru/20201216/buttigieg-1589418902.html

Министром транспорта США станет открытый гей

Министром транспорта США станет открытый гей

Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:37

2020-12-16T03:37

2020-12-16T11:51

пит буттиджич

джо байден

индиана

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.Буттиджич был в возрасте 29 лет избран мэром города Саут-Бенд в Индиане. В 2020 году баллотировался на пост президента, но в компании полутора десятков других кандидатов проиграл праймериз Джо Байдену.В 2018 году он заключил однополый брак со школьным учителем Частином Глезманом."Мэр Пит Буттиджич — патриот, умеющий решать проблемы и находить путь к лучшим сторонам нашего национального характера. Я выдвигаю его в министры транспорта, поскольку эта должность находится в центре пересекающихся вызовов и возможностей, которые нас ждут", — заявил Байден. По его словам, Буттиджич будет заниматься в том числе созданием рабочих мест, инфраструктурой, вопросами равенства и климата.

https://ria.ru/20201216/kandidat-1589415993.html

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пит буттиджич, джо байден, индиана, сша, в мире