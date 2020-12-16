Министром транспорта США станет открытый гей
03:37 16.12.2020 (обновлено: 11:51 16.12.2020)
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.
"Первый в американской истории открытый гей в качестве крупного кандидата в президенты и один из самых молодых кандидатов, когда-либо выигрывавших праймериз в штате, Буттиджич — госслужащий, который разбивает барьеры", — говорится в релизе.
Буттиджич был в возрасте 29 лет избран мэром города Саут-Бенд в Индиане. В 2020 году баллотировался на пост президента, но в компании полутора десятков других кандидатов проиграл праймериз Джо Байдену.
В 2018 году он заключил однополый брак со школьным учителем Частином Глезманом.
"Мэр Пит Буттиджич — патриот, умеющий решать проблемы и находить путь к лучшим сторонам нашего национального характера. Я выдвигаю его в министры транспорта, поскольку эта должность находится в центре пересекающихся вызовов и возможностей, которые нас ждут", — заявил Байден. По его словам, Буттиджич будет заниматься в том числе созданием рабочих мест, инфраструктурой, вопросами равенства и климата.