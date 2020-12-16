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Министром транспорта США станет открытый гей
Министром транспорта США станет открытый гей
Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:37
2020-12-16T11:51
пит буттиджич
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.Буттиджич был в возрасте 29 лет избран мэром города Саут-Бенд в Индиане. В 2020 году баллотировался на пост президента, но в компании полутора десятков других кандидатов проиграл праймериз Джо Байдену.В 2018 году он заключил однополый брак со школьным учителем Частином Глезманом."Мэр Пит Буттиджич — патриот, умеющий решать проблемы и находить путь к лучшим сторонам нашего национального характера. Я выдвигаю его в министры транспорта, поскольку эта должность находится в центре пересекающихся вызовов и возможностей, которые нас ждут", — заявил Байден. По его словам, Буттиджич будет заниматься в том числе созданием рабочих мест, инфраструктурой, вопросами равенства и климата.
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пит буттиджич, джо байден, индиана, сша, в мире

Министром транспорта США станет открытый гей

03:37 16.12.2020 (обновлено: 11:51 16.12.2020)
 
© REUTERS / Elizabeth Frantz/File PhotoДжо Байден и Пит Буттиджич
Джо Байден и Пит Буттиджич - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Elizabeth Frantz/File Photo
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил в пресс-релизе, что выдвинет экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.

"Первый в американской истории открытый гей в качестве крупного кандидата в президенты и один из самых молодых кандидатов, когда-либо выигрывавших праймериз в штате, Буттиджич — госслужащий, который разбивает барьеры", — говорится в релизе.

Буттиджич был в возрасте 29 лет избран мэром города Саут-Бенд в Индиане. В 2020 году баллотировался на пост президента, но в компании полутора десятков других кандидатов проиграл праймериз Джо Байдену.
В 2018 году он заключил однополый брак со школьным учителем Частином Глезманом.
"Мэр Пит Буттиджич — патриот, умеющий решать проблемы и находить путь к лучшим сторонам нашего национального характера. Я выдвигаю его в министры транспорта, поскольку эта должность находится в центре пересекающихся вызовов и возможностей, которые нас ждут", — заявил Байден. По его словам, Буттиджич будет заниматься в том числе созданием рабочих мест, инфраструктурой, вопросами равенства и климата.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
01:51
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики
 
Пит БуттиджичДжо БайденИндианаСШАВ мире
 
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