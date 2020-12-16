https://ria.ru/20201216/bryansk-1589463410.html

В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины

В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины

Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:00

2020-12-16T12:00

2020-12-16T12:00

бежицкий район

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города.Фото мумифицированного тела женщины, выброшенного на помойку в Брянске, появилось в социальных сетях. В полиции подтвердили факт его обнаружения.Как уточнили в полиции, тело найдено на улице Дятьковской около дома №113.

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html

бежицкий район

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бежицкий район, брянск, происшествия