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В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины
В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины
Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:00
2020-12-16T12:00
2020-12-16T12:00
бежицкий район
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города.Фото мумифицированного тела женщины, выброшенного на помойку в Брянске, появилось в социальных сетях. В полиции подтвердили факт его обнаружения.Как уточнили в полиции, тело найдено на улице Дятьковской около дома №113.
https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html
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бежицкий район, брянск, происшествия