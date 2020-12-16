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В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины
В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины
Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:00
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бежицкий район
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города.Фото мумифицированного тела женщины, выброшенного на помойку в Брянске, появилось в социальных сетях. В полиции подтвердили факт его обнаружения.Как уточнили в полиции, тело найдено на улице Дятьковской около дома №113.
https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html
бежицкий район
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бежицкий район, брянск, происшествия

В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины

12:00 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города.
Фото мумифицированного тела женщины, выброшенного на помойку в Брянске, появилось в социальных сетях. В полиции подтвердили факт его обнаружения.
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"Труп обнаружен, будет проводиться проверка, устанавливаться личность женщины. А также, как тело попало в это место", - сказал представитель УМВД по региону.
Как уточнили в полиции, тело найдено на улице Дятьковской около дома №113.
 
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