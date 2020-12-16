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Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым
Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "НСН" прокомментировал отказ членов президиума... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:41
2020-12-16T02:42
россия
сергей орджоникидзе
милорад додик
сергей лавров
нато
босния и герцеговина
оон
в мире
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Дипломат назвал виновников скандала с Лавровым в Боснии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "НСН" прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков (боснийских мусульман. — Прим. ред.) Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым. Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.Российский министр назвал отказ членов президиума от встречи с ним несущественным для позиции Москвы и развития отношений с балканской страной. Также он выразил мнение, что подобное решение было принято несамостоятельно и выражает интересы внешних сил. Орджоникидзе указал, что отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и Додика не нарушает дипломатический протокол.Экс-заместитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что причина подобного поступка боснийских политиков кроется во внутриполитической ситуации в стране.Также дипломат указал, что Россия "никогда не делает мелких пакостей", так как это не в ее "стиле и мышлении".
https://ria.ru/20201215/lavrov-1589313892.html
https://ria.ru/20201215/neytralitet-1589392770.html
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россия, сергей орджоникидзе, милорад додик, сергей лавров, нато, босния и герцеговина, оон, в мире

Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

02:41 16.12.2020 (обновлено: 02:42 16.12.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "НСН" прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков (боснийских мусульман. — Прим. ред.) Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым. Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Российский министр назвал отказ членов президиума от встречи с ним несущественным для позиции Москвы и развития отношений с балканской страной. Также он выразил мнение, что подобное решение было принято несамостоятельно и выражает интересы внешних сил.
Орджоникидзе указал, что отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и Додика не нарушает дипломатический протокол.

"Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум — это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие. На протокольные детали и прочую чепуху можно вообще не обращать внимания, когда есть желание улучшить отношения", — сказал дипломат.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что причина подобного поступка боснийских политиков кроется во внутриполитической ситуации в стране.

"Все дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно", — объяснил Орджоникидзе.

Также дипломат указал, что Россия "никогда не делает мелких пакостей", так как это не в ее "стиле и мышлении".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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РоссияСергей ОрджоникидзеМилорад ДодикСергей ЛавровНАТОБосния и ГерцеговинаООНВ мире
 
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