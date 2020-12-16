https://ria.ru/20201216/bosniya-1589416848.html

Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "НСН" прокомментировал отказ членов президиума... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:41

2020-12-16T02:41

2020-12-16T02:42

россия

сергей орджоникидзе

милорад додик

сергей лавров

нато

босния и герцеговина

оон

в мире

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Дипломат назвал виновников скандала с Лавровым в Боснии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "НСН" прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков (боснийских мусульман. — Прим. ред.) Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым. Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.Российский министр назвал отказ членов президиума от встречи с ним несущественным для позиции Москвы и развития отношений с балканской страной. Также он выразил мнение, что подобное решение было принято несамостоятельно и выражает интересы внешних сил. Орджоникидзе указал, что отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и Додика не нарушает дипломатический протокол.Экс-заместитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что причина подобного поступка боснийских политиков кроется во внутриполитической ситуации в стране.Также дипломат указал, что Россия "никогда не делает мелких пакостей", так как это не в ее "стиле и мышлении".

https://ria.ru/20201215/lavrov-1589313892.html

https://ria.ru/20201215/neytralitet-1589392770.html

россия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей орджоникидзе, милорад додик, сергей лавров, нато, босния и герцеговина, оон, в мире