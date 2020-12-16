https://ria.ru/20201216/bolnye-1589481204.html

Собянин оценил ситуацию в стационарах для пациентов с COVID-19

Собянин оценил ситуацию в стационарах для пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество больных коронавирусом, лежащих в стационарах в Москве, на протяжении полутора месяцев стабильное, система... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:17

2020-12-16T13:17

2020-12-16T13:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество больных коронавирусом, лежащих в стационарах в Москве, на протяжении полутора месяцев стабильное, система справляется.При этом он отметил, что ситуация очень сложная, уровень заболеваемости и госпитализации высок, но система справляется, и все звенья медицинской системы работают нормально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество