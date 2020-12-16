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Собянин оценил ситуацию в стационарах для пациентов с COVID-19
Собянин оценил ситуацию в стационарах для пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество больных коронавирусом, лежащих в стационарах в Москве, на протяжении полутора месяцев стабильное, система... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:17
2020-12-16T13:17
2020-12-16T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество больных коронавирусом, лежащих в стационарах в Москве, на протяжении полутора месяцев стабильное, система справляется.При этом он отметил, что ситуация очень сложная, уровень заболеваемости и госпитализации высок, но система справляется, и все звенья медицинской системы работают нормально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество