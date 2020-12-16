https://ria.ru/20201216/bolnitsy-1589472837.html

Собянин пообещал переоснастить московские больницы в ближайшие три года

Собянин пообещал переоснастить московские больницы в ближайшие три года

В ближайшие три года больницы Москвы оснастят передовым оборудованием, закупки будут осуществлены напрямую от производителей, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:36

2020-12-16T12:36

2020-12-16T12:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская городская дума

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579096497_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5337d191c375418e83714589bfff683e.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В ближайшие три года больницы Москвы оснастят передовым оборудованием, закупки будут осуществлены напрямую от производителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В ближайшие три года мы проведем полное переоснащение городских больниц и поликлиник самой современной техникой. Всего будет закуплено свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен КТ, МРТ, тысячи аппаратов УЗИ, маммографов и другой лечебной и диагностической техники", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."В отличие от прошлых лет, мы полностью отказались от услуг дистрибьюторов и прочих посредников. Оборудование закупается напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с десятилетней гарантией обслуживания", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589471713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская городская дума, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество