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Собянин пообещал переоснастить московские больницы в ближайшие три года
Собянин пообещал переоснастить московские больницы в ближайшие три года
В ближайшие три года больницы Москвы оснастят передовым оборудованием, закупки будут осуществлены напрямую от производителей, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:36
2020-12-16T12:36
2020-12-16T12:52
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В ближайшие три года больницы Москвы оснастят передовым оборудованием, закупки будут осуществлены напрямую от производителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В ближайшие три года мы проведем полное переоснащение городских больниц и поликлиник самой современной техникой. Всего будет закуплено свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен КТ, МРТ, тысячи аппаратов УЗИ, маммографов и другой лечебной и диагностической техники", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."В отличие от прошлых лет, мы полностью отказались от услуг дистрибьюторов и прочих посредников. Оборудование закупается напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с десятилетней гарантией обслуживания", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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