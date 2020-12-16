https://ria.ru/20201216/bolnitsy-1589472000.html

В московских больницах лечатся около 12 тысяч больных COVID-19

В московских больницах лечатся около 12 тысяч больных COVID-19

В больницах Москвы в настоящее время находится порядка 12 тысяч человек, больных коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:31

2020-12-16T12:31

2020-12-16T12:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В больницах Москвы в настоящее время находится порядка 12 тысяч человек, больных коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество