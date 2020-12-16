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СБУ блокировала трансляцию российских телеканалов в Луганской области
СБУ блокировала трансляцию российских телеканалов в Луганской области
Служба безопасности Украины заявила, что блокировала трансляцию запрещенных российских телеканалов и телеканалов самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:56
2020-12-16T11:56
2020-12-16T11:56
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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что блокировала трансляцию запрещенных российских телеканалов и телеканалов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на подконтрольной Киеву территории Луганской области.По данным пресс-службы, правоохранители проанализировали клиентскую базу и выяснили, что большинство граждан даже не догадывалась, что покупают пакет каналов с таким контентом. Но некоторые из клиентов обращались к мужчине именно для того, чтобы получить доступ к этим телеканалам.Служба безопасности Украины напомнила об ответственности за подобные действия в информационном пространстве, которые могут привести к лишению свободы до 15 лет.Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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россия, донбасс, луганская народная республика, луганская область, киев, в мире
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости.
Служба безопасности Украины
заявила, что блокировала трансляцию запрещенных российских телеканалов и телеканалов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на подконтрольной Киеву территории Луганской области
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"Предприниматель из Северодонецка предоставлял населению нескольких городов региона услуги по разблокированию запрещенных в нашей стране телевизионных каналов. С помощью специального оборудования и программного обеспечения злоумышленник продавал клиентам пакеты разблокированных украинских платных каналов и других стран. В предложенные пакеты входили пропагандистские телеканалы РФ, включенные в санкционный список СНБО Украины, а также антиукраинские каналы, вещание которых осуществляется с временно оккупированных территорий, в частности "Новороссия ТВ", "Луганск 24", и "Оплот", - говорится в сообщении пресс-службы управления СБУ в Луганской и Донецкой областях в Facebook.
По данным пресс-службы, правоохранители проанализировали клиентскую базу и выяснили, что большинство граждан даже не догадывалась, что покупают пакет каналов с таким контентом. Но некоторые из клиентов обращались к мужчине именно для того, чтобы получить доступ к этим телеканалам.
Служба безопасности Украины напомнила об ответственности за подобные действия в информационном пространстве, которые могут привести к лишению свободы до 15 лет.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.