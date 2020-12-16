https://ria.ru/20201216/blokirovka-1589462716.html

СБУ блокировала трансляцию российских телеканалов в Луганской области

СБУ блокировала трансляцию российских телеканалов в Луганской области

Служба безопасности Украины заявила, что блокировала трансляцию запрещенных российских телеканалов и телеканалов самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:56

2020-12-16T11:56

2020-12-16T11:56

россия

донбасс

луганская народная республика

луганская область

киев

в мире

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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что блокировала трансляцию запрещенных российских телеканалов и телеканалов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на подконтрольной Киеву территории Луганской области.По данным пресс-службы, правоохранители проанализировали клиентскую базу и выяснили, что большинство граждан даже не догадывалась, что покупают пакет каналов с таким контентом. Но некоторые из клиентов обращались к мужчине именно для того, чтобы получить доступ к этим телеканалам.Служба безопасности Украины напомнила об ответственности за подобные действия в информационном пространстве, которые могут привести к лишению свободы до 15 лет.Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

россия

донбасс

луганская народная республика

луганская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, луганская область, киев, в мире