https://ria.ru/20201216/biznes-1589501756.html

Собянин одобрил новый пакет мер по поддержке бизнеса

Собянин одобрил новый пакет мер по поддержке бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о пятом пакете мер поддержки бизнеса и продлил некоторые уже действующие меры на 2021 год из-за пандемии... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:35

2020-12-16T14:35

2020-12-16T15:52

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о пятом пакете мер поддержки бизнеса и продлил некоторые уже действующие меры на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщила его пресс-служба.Так, продолжит действовать программа "14 субсидий", благодаря которой малый бизнес может получить средства на покупку и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды и обучение персонала. Ею уже воспользовались около трех тысяч малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 миллиарда рублей.В программу внесли некоторые изменения. В частности, помощь могут получить компании из сферы креативных индустрий. Предусмотрено возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях, оплату услуг по продвижению товаров и работ на рекламно-информационных площадках и в интернете. Также теперь появится возможность доработать заявку на участие в программе: правовую и финансовую экспертизу приостановят максимум на десять рабочих дней, если заявитель подал неполный комплект документов. Кроме того, до 1 июля 2021-го продлили меры поддержки малого и среднего бизнеса, позволяющие снизить процентную ставку по кредитам или взять новый на льготных условиях. Субсидируемая ставка составляет до 6% по договорам, оформленным до 15 апреля 2020 года (лимит кредитования — не более 100 миллионов рублей), и до 8% по займам, которые оформили после 15 апреля (до 35 миллионов рублей).До конца 2021 года будет действовать минимальная и льготная ставка на аренду (4750 рублей и 3500 рублей за квадратный метр в год соответственно) объектов нежилого фонда, находящихся в имуществе Москвы.Согласно новым мерам, ряд предприятий малого и среднего бизнеса освободят от уплаты по договорам на торговлю в нестационарных объектах за период с марта по июнь 2020-го. Речь идет о более чем 1200 объектах, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, а также о восьми объектах общественного питания в парках.От уплаты по договорам до конца 2020 года освобождают предпринимателей-инвалидов, осуществляющих нестационарную торговлю, а на время действия запрета на проведение культурных и досуговых мероприятий (с 13 ноября по 15 января) аренду могут не платить организации и ИП из сферы общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры (за исключением парков культуры и отдыха).Представители малого и среднего бизнеса, заключившие с Московским метрополитеном договоры на деятельность в нестационарном торговом объекте, с марта по июнь полностью освобождены от уплаты аренды (ранее им предоставляли скидку в 50%). За вторую половину 2020 года они получат скидку в 50%. Также за период с марта по июнь на 50% снизят арендную плату по договорам о размещении банкоматов на территории метрополитена.

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https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588154952.html

https://ria.ru/20201130/biznes-1586910072.html

https://ria.ru/20201216/biznes-1589468939.html

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коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика