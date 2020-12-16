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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:46
2020-12-16T16:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
биткоин
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.49 мск биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 5,24%, до 20 327 долларов.На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.
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динамика курсов валют, биткоин, в мире

Цена биткоина обновила исторический максимум

16:46 16.12.2020 (обновлено: 16:57 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.49 мск биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 5,24%, до 20 327 долларов.
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 12:22
Интерес к биткоину растет, заявили эксперты
На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.
 
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