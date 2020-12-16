https://ria.ru/20201216/bitkoin-1589536867.html

Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:46

2020-12-16T16:46

2020-12-16T16:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

биткоин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.49 мск биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 5,24%, до 20 327 долларов.На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

https://ria.ru/20200727/1574973921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, биткоин, в мире