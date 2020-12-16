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Распространение нового коронавируса
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Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с другими крупными городами
Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с другими крупными городами
Пандемия серьезно ударила по рынку труда, но безработица в Москве по сравнению с другими крупнейшими городами мира в разы меньше, заявил в среду мэр столицы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:59
2020-12-16T12:59
распространение нового коронавируса
спорт в условиях пандемии коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пандемия серьезно ударила по рынку труда, но безработица в Москве по сравнению с другими крупнейшими городами мира в разы меньше, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин."Действительно, это важный и сложный вопрос. Пандемия серьезно ударила по рынку труда. Тем не менее, даже если сравнивать уже другие города, по сравнению с такими ведущими городами, как Лондон, Берлин, Нью-Йорк, безработица в Москве просто в разы меньше", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.Собянин отметил, что за последние месяцы в сотрудничестве с частными компаниями по трудоустройству и путем реформирования службы труда властям столицы удалось предложить москвичам значительно больше вакансий, чем было до пандемии."Сегодня больше 200 тысяч таких вакансий предлагается для трудоустройств. За последние месяцы мы устроили 70 тысяч москвичей. И этот процесс будет продолжаться", - сказал мэр.Он выразил уверенность в том, что "мы преодолеем и общеэкономические сложности, и уровень безработицы вернется на прежнюю отметку".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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спорт в условиях пандемии коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с другими крупными городами

12:59 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пандемия серьезно ударила по рынку труда, но безработица в Москве по сравнению с другими крупнейшими городами мира в разы меньше, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
"Действительно, это важный и сложный вопрос. Пандемия серьезно ударила по рынку труда. Тем не менее, даже если сравнивать уже другие города, по сравнению с такими ведущими городами, как Лондон, Берлин, Нью-Йорк, безработица в Москве просто в разы меньше", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.
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Собянин отметил, что за последние месяцы в сотрудничестве с частными компаниями по трудоустройству и путем реформирования службы труда властям столицы удалось предложить москвичам значительно больше вакансий, чем было до пандемии.
"Сегодня больше 200 тысяч таких вакансий предлагается для трудоустройств. За последние месяцы мы устроили 70 тысяч москвичей. И этот процесс будет продолжаться", - сказал мэр.
Он выразил уверенность в том, что "мы преодолеем и общеэкономические сложности, и уровень безработицы вернется на прежнюю отметку".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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