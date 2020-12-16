https://ria.ru/20201216/betkhoven-1589138390.html

Биография Людвига ван Бетховена

Биография Людвига ван Бетховена

Немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven) родился в Бонне 16 декабря 1770 года в семье фламандского происхождения. Его отец был... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:52

2020-12-16T04:52

2020-12-16T04:52

людвиг ван бетховен

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/90672/78/906727875_0:114:915:629_1920x0_80_0_0_aa032796090eadae96a159e33fe9f2fd.jpg

Немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven) родился в Бонне 16 декабря 1770 года в семье фламандского происхождения. Его отец был вокалистом (тенор) в капелле курфюрста-архиепископа Кельнского, а дед был придворным капельмейстером. Людвиг ван Бетховен был старшим из трех братьев в семье.Первые уроки музыки будущий композитор получил от отца, который научил его игре на фортепиано. 26 марта 1778 года Людвиг впервые выступил в Кельне. Около 1779 года он также начал изучать игру на органе, а также освоил игру на клавесине и скрипке. С 1780 года занятиями юного таланта руководил известный композитор и органист Кристиан Готлоб Нефе. Вскоре Бетховен стал концертмейстером придворного театра и помощником органиста капеллы.В 1787 году Бетховен посетил Вену и взял несколько уроков у композитора Вольфганга Моцарта. Но вскоре он узнал, что его мать тяжело больна, и вернулся в Бонн. После смерти матери, Людвиг остался единственным кормильцем семьи. Одаренность юноши привлекла внимание некоторых просвещенных боннских семейств, а блестящие фортепианные импровизации обеспечили ему свободный вход в любые музыкальные собрания. Особенно много сделало для него семейство фон Брейнинг, которое взяло опеку над музыкантом. В 1789 году Бетховен был вольнослушателем философского факультета Боннского университета.В 1792 году композитор переселился в Вену, где прожил почти безвыездно до конца жизни. Первоначальной его целью при переезде было совершенствование в композиции под руководством композитора Йозефа Гайдна, но эти занятия продлились недолго. Бетховен быстро завоевал известность и признание ‒ сначала как лучший в Вене пианист и импровизатор, а позже как композитор. В расцвете творческих сил Бетховен проявлял колоссальную работоспособность. В 1801-1812 годах он написал такие выдающиеся произведения, как Соната до диез минор ("Лунная", 1801), Вторая симфония (1802), "Крейцерова соната" (1803), "Героическая" (Третья) симфония, сонаты "Аврора" и "Аппассионата" (1804), опера "Фиделио" (1805), Четвертая симфония (1806).В 1808 году Бетховен закончил одно из наиболее популярных симфонических произведений ‒ Пятую симфонию и одновременно "Пасторальную" (Шестую) симфонию, в 1810 году ‒ музыку к трагедии Иоганна Гете "Эгмонт", в 1812 году ‒ Седьмую и Восьмую симфонии.С 27-летнего возраста Бетховен страдал прогрессировавшей глухотой. Тяжелый для музыканта недуг ограничивал его общение с людьми, затруднял пианистические выступления, которые со временем Бетховену пришлось прекратить В 1814 году его слух полностью пропал. Для разговоров с посетителями и друзьями он использовал небольшие тетради (разговорные книги), в которые его собеседники записывали свои сообщения, на которые Бетховен отвечал устно. В поздних сочинениях Бетховен нередко обращался к форме фуги. Пять последних фортепианных сонат (№ 28-32) и пять последних квартетов (№ 12-16) отличаются особо сложным и утонченным музыкальным языком, требующим от исполнителей величайшей искусности.Позднее творчество Бетховена долгое время вызывало споры. Из современников лишь немногие смогли понять и оценить его последние сочинения. Одним из таких людей стал его русский почитатель князь Николай Голицын, по заказу которого написаны и которому посвящены квартеты № 12, 13 и 15. Ему же посвящена увертюра "Освящение дома" (1822).В 1823 году Бетховен закончил "Торжественную мессу", которую считал своим величайшим произведением. Эта месса, рассчитанная скорее на концертное, чем на культовое исполнение, стала одним из этапных явлений в немецкой ораториальной традиции.При содействии Голицына "Торжественная месса" впервые была исполнена 7 апреля 1824 году в Петербурге. В мае 1824 году в Вене состоялся последний бенефисный концерт Бетховена, в котором, помимо частей из мессы, прозвучала его итоговая, Девятая симфония с заключительным хором на слова "Оды к радости" поэта Фридриха Шиллера. Через все произведение последовательно проведена идея преодоления страдания и торжества света.Композитор создал девять симфоний, 11 увертюр, пять концертов для фортепиано с оркестром, скрипичный концерт, две мессы, одну оперу. Камерная музыка Бетховена включает 32 фортепианные сонаты (не считая шести юношеских сонат, написанных в Бонне) и 10 сонат для скрипки и фортепиано, 16 струнных квартетов, семь фортепианных трио, а также много других ансамблей – струнные трио, септет для смешанного состава. Его вокальное наследие состоит из песен, свыше 70 хоров, канонов.26 марта 1827 года Людвиг ван Бетховен скончался в Вене. На его похороны пришли 20 тысяч человек. Траурную речь написал известный австрийский поэт и драматург Франц Грильпарцер.Первоначально композитор был похоронен на Верингском кладбище, в 1888 году его прах был перенесен на Центральное кладбище Вены.Традиции Бетховена восприняли и продолжили композиторы Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Иоганнес Брамс, Антон Брукнер, Густав Малер, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович. Как своего учителя чтили Бетховена и композиторы нововенской школы – Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Антон Веберн. С 1889 года в Бонне в доме, в котором родился Бетховен, открыт музей.В Вене композитору посвящены Музей Бетховена, Дом Пасквалати (Beethoven Pasqualatihaus), в котором он прожил последние восемь лет.Мемориальный музей Бетховена также открыт в замке Брунсвик в Венгрии. В свое время композитор был дружен с семьей графа Брунсвика и останавливался в их доме. В мире существует около ста памятников Бетховену, первый из них был открыт в 1845 году в Бонне на центральной площади Мюнстер-Плац. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людвиг ван бетховен, справки