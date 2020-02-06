Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим

"Мало того, что композитор не был полностью глухим на премьере своей Симфонии № 9 в мае 1824 года (по легенде, это произведение он писал и представлял будучи уже абсолютно глухим. — Прим.ред.), он мог слышать, но с каждым днем все хуже в течение как минимум двух лет после этого", — уверен Теодор Альбрехт.