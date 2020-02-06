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2020-02-06T01:15+0300
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Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
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РИА Новости

Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим

01:15 06.02.2020
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© public domainЛюдвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
© public domain
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Историк музыки Теодор Альбрехт провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что немецкий композитор Людвиг ван Бетховен не был полностью глухим, когда писал Симфонию № 9, сообщает Daily Mail.
Эксперт сделал такой вывод после того, как изучил 139 тетрадей, в которых записаны беседы композитора с его друзьями в период с 1818 года (по распространенному мнению, к 1798 году его слух стал слабеть и в 1814 году полностью пропал) вплоть до смерти в 1827 году.
Историк обнаружил как минимум 23 ссылки, которые подтверждают, что Бетховен практически до самых последних дней немного слышал левым ухом.

"Мало того, что композитор не был полностью глухим на премьере своей Симфонии № 9 в мае 1824 года (по легенде, это произведение он писал и представлял будучи уже абсолютно глухим. — Прим.ред.), он мог слышать, но с каждым днем все хуже в течение как минимум двух лет после этого", — уверен Теодор Альбрехт.

Людвиг ван Бетховен прославился как пианист-виртуоз в возрасте двадцати лет (1790 год), а в 31 год написал первую симфонию.
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КультураМузыкаНовости культурыЛюдвиг ван Бетховен
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