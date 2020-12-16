https://ria.ru/20201216/besplodie-1589491530.html

Гинеколог рассказала, влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин

Гинеколог рассказала, влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин

Доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин, на сегодняшний день нет, заявила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:56

2020-12-16T13:56

2020-12-16T14:12

лейла адамян

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин, на сегодняшний день нет, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.Она уточнила, что человечество знакомо с коронавирусом только девять месяцев, и окончательно сказать пока нельзя, поэтому планируется в деталях изучить все особенности влияния на репродуктивную систему.По словам Адамян, на женщин, которые переболели коронавирусом и собираются беременеть, COVID-19 не влияет, осложнение может дать только общее тяжелое состояние, которое было во время болезни и воспалительный синдром.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586476083.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество