https://ria.ru/20201216/besplodie-1589491530.html
Гинеколог рассказала, влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин
Гинеколог рассказала, влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин
Доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин, на сегодняшний день нет, заявила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:56
2020-12-16T13:56
2020-12-16T14:12
лейла адамян
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин, на сегодняшний день нет, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.Она уточнила, что человечество знакомо с коронавирусом только девять месяцев, и окончательно сказать пока нельзя, поэтому планируется в деталях изучить все особенности влияния на репродуктивную систему.По словам Адамян, на женщин, которые переболели коронавирусом и собираются беременеть, COVID-19 не влияет, осложнение может дать только общее тяжелое состояние, которое было во время болезни и воспалительный синдром.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586476083.html
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество