https://ria.ru/20201216/bayden-1589590146.html
Байден прокомментировал расследование против сына
Байден прокомментировал расследование против сына
Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер Байден, против которого власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:44
2020-12-16T22:44
2020-12-16T22:44
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер Байден, против которого власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, не совершал никаких преступлений.Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае. Согласно источнику телеканала, расследование в отношении Хантера Байдена частично основывается на отчетах о деятельности по поводу "подозрительных иностранных транзакций". Другой источник добавил, что эти отчеты касаются средств из "Китая и других зарубежных стран". Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что расследование началось в 2018 году.Кроме того, издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела Хантера Байдена.
https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html
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