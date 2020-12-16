СМИ: Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден рассматривает кандидатуры некоторых известных представителей Республиканской партии на должность министра торговли, сообщает портал Axios.
Как сообщается, тем самым Байден хочет дать понять американцам, поддерживающим республиканцев, что он понимает их проблемы и планирует их решить.
По мнению портала, Байден может выбрать бывшего главного исполнительного директора компании Hewlett-Packard республиканку Маргарет Уитмен, которая выступала против действующего президента США Дональда Трампа и поддержала кандидата в президенты от Демократической партии.
Однако, как отмечает источники, "еще очень вероятно, что избранный президент остановится на полностью демократическом кабинете". Так, на пост министра торговли Байден может назначить "по большей части аполитичную" экс-гендиректора компании Xerox Урсулу Бернс, "в качестве нейтрального способа установить связь с бизнес-сообществом".
Голосование выборщиков от штатов подтвердило в понедельник победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Конгресс должен утвердить результаты выборов 6 января. Формально члены конгресса могут оспорить те или иные голоса выборщиков, но юридические основания для этого найти почти невозможно, так как штаты уложились в отведенный срок сертификации голосов.