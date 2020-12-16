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В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых
В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых
Задержанную владелицу дома престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, арестовали на время предварительного следствия. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:25
2020-12-16T19:52
абзелиловский район
россия
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 16 дек — РИА Новости. Задержанную владелицу дома престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, арестовали на время предварительного следствия.Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Сорокатрехлетней женщине предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По версии СК, обвиняемая с начала 2018 года оказывала услуги по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами.Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся в ночь на вторник. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров. Пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.
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абзелиловский район, россия, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых

18:25 16.12.2020 (обновлено: 19:52 16.12.2020)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии
Сотрудники МЧС на месте пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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УФА, 16 дек — РИА Новости. Задержанную владелицу дома престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, арестовали на время предварительного следствия.
Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Сорокатрехлетней женщине предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По версии СК, обвиняемая с начала 2018 года оказывала услуги по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами.
"Обвиняемая осознавала, что используемый ею частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к организациям социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, о чем она была предупреждена сотрудниками МЧС в ходе обследования помещения, однако, несмотря на это, продолжила его использование без устранения выявленных нарушений", — добавили в СК.
Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся в ночь на вторник. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров. Пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.
Скриншот видео пожара в доме престарелых в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 09:26
СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
 
Абзелиловский районРоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
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