https://ria.ru/20201216/bashkiriya-1589561449.html

В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых

В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых

Задержанную владелицу дома престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, арестовали на время предварительного следствия. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:25

2020-12-16T18:25

2020-12-16T19:52

абзелиловский район

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 16 дек — РИА Новости. Задержанную владелицу дома престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, арестовали на время предварительного следствия.Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Сорокатрехлетней женщине предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По версии СК, обвиняемая с начала 2018 года оказывала услуги по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами.Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся в ночь на вторник. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров. Пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html

абзелиловский район

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абзелиловский район, россия, республика башкортостан, происшествия