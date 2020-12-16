https://ria.ru/20201216/avtosalon-1589530683.html

Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"

Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на попытку автосалона заставить ее подписать договор на невыгодных условиях. Об этом женщина рассказала местному порталу... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:22

2020-12-16T16:22

2020-12-16T16:36

россия

мошенничество

наличные деньги

автомобили

автомобилисты

авто

екатеринбург

деньги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147695/59/1476955966_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_307cc87fe061d0b6039e4f102133a14e.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга пожаловалась на попытку автосалона заставить ее подписать договор на невыгодных условиях. Об этом женщина рассказала местному порталу e1.ru."Я заполнила подробную анкету, мне сказали подождать в клиентской комнате. Спустя несколько часов менеджер попросил меня сделать первый взнос — десять тысяч. Причем попросил сходить к банкомату и снять там наличку, чтобы не платить картой", — заявила она.По словам женщины, ее также попросили подписать соглашение, согласно которому она вернет десять процентов от стоимости только что выбранного автомобиля в случае отказа от покупки. Помимо этого, стоимость автомобиля на сайте и в документах сильно отличалась: вместо 503 тысяч ей выставили сумму более чем в 1,2 миллиона рублей."Попросили менеджера отдать нам подписанные соглашения и вернуть деньги. Их старший (сотрудник. — Прим. ред.) отказался и начал кричать, что нам ничего не вернут", — посетовала она.Клиентка убеждена, что ее специально удерживали в салоне, чтобы "вымотать" и заставить подписать договор.Представители компании, в свою очередь, прокомментировали изданию возникшую ситуацию и заявили, что никакого конфликта с жительницей Екатеринбурга не было, а возросшая стоимость автомобиля связана с ее собственным выбором."Была запрошена дополнительная проверка у банка, поэтому клиенту пришлось ждать более пяти часов. Мы принесли ей свои извинения, объяснили ситуацию, но она сказала, что подождет. Изначально с ней был согласован автомобиль 2019 года, но по факту условия пришли на машину 2020 года, поэтому цена изменилась. Она провела много времени в салоне, и ей этот момент не понравился. Мы попытаемся выйти на связь с этой женщиной и уточнить, что ее не устроило. Если наша вина есть, мы, безусловно, перед ней извинимся", — сказал представитель автосалона.Женщина призналась, что после препирательств ей вернули деньги, однако теперь она все равно намерена обратиться в полицию и потребовать проверки инцидента.

https://ria.ru/20201209/avtosalon-1588503571.html

https://ria.ru/20200226/1565241907.html

https://ria.ru/20201109/naskolko-vyrastut-tseny-na-avtomobili--1583424317.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, наличные деньги, автомобили, автомобилисты, авто, екатеринбург, деньги, общество