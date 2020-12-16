https://ria.ru/20201216/avtomobili-1589422464.html

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России

Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:05

2020-12-16T07:05

2020-12-16T10:47

россия

андрей ковалев

авто

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у большинства опрошенных РИА Новости страховщиков.В частности, это отметили в "РЕСО-Гарантии", "Страховом доме ВСК" и МАКС. Toyota и Kia также фигурируют у "Согласия". Кроме того, страховщики выделили среди угоняемых премиальную японскую марку Lexus и еще одного "японца" — Mitsubishi.Однако в наблюдениях страховщиков есть и неожиданности. Так, например, если в "Страховом доме ВСК" одной из самых угоняемых моделей осени назвали Toyota Camry, то в МАКС с удивлением зафиксировали, что угоны этих седанов за последние три месяца обнулились. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson, которые тоже были популярны у злоумышленников."Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно шести с половиной тысяч автомобилей", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.Таким образом, застрахованы только треть угоняемых машин, приходит к выводу эксперт. По его словам, частота угонов застрахованных авто в среднем по рынку составляет 0,16 процента.Ковалев также перечислил места, где опаснее всего оставлять машину: на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах. Ссылаясь на данные МВД, он добавил, что преступники предпочитают угонять автомобили у домов по ночам, а у ТЦ — днем. Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют радиоэлектронные средства.

https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html

https://ria.ru/20201018/obman-1580397858.html

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россия, андрей ковалев, авто, москва, общество