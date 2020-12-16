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Названы самые угоняемые автомобили в России
Названы самые угоняемые автомобили в России
Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:05
2020-12-16T10:47
россия
андрей ковалев
авто
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у большинства опрошенных РИА Новости страховщиков.В частности, это отметили в "РЕСО-Гарантии", "Страховом доме ВСК" и МАКС. Toyota и Kia также фигурируют у "Согласия". Кроме того, страховщики выделили среди угоняемых премиальную японскую марку Lexus и еще одного "японца" — Mitsubishi.Однако в наблюдениях страховщиков есть и неожиданности. Так, например, если в "Страховом доме ВСК" одной из самых угоняемых моделей осени назвали Toyota Camry, то в МАКС с удивлением зафиксировали, что угоны этих седанов за последние три месяца обнулились. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson, которые тоже были популярны у злоумышленников."Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно шести с половиной тысяч автомобилей", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.Таким образом, застрахованы только треть угоняемых машин, приходит к выводу эксперт. По его словам, частота угонов застрахованных авто в среднем по рынку составляет 0,16 процента.Ковалев также перечислил места, где опаснее всего оставлять машину: на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах. Ссылаясь на данные МВД, он добавил, что преступники предпочитают угонять автомобили у домов по ночам, а у ТЦ — днем. Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют радиоэлектронные средства.
https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html
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россия, андрей ковалев, авто, москва, общество

Названы самые угоняемые автомобили в России

07:05 16.12.2020 (обновлено: 10:47 16.12.2020)
 
© Depositphotos / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Depositphotos / Kzenon
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у большинства опрошенных РИА Новости страховщиков.
В частности, это отметили в "РЕСО-Гарантии", "Страховом доме ВСК" и МАКС. Toyota и Kia также фигурируют у "Согласия". Кроме того, страховщики выделили среди угоняемых премиальную японскую марку Lexus и еще одного "японца" — Mitsubishi.
Однако в наблюдениях страховщиков есть и неожиданности. Так, например, если в "Страховом доме ВСК" одной из самых угоняемых моделей осени назвали Toyota Camry, то в МАКС с удивлением зафиксировали, что угоны этих седанов за последние три месяца обнулились. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson, которые тоже были популярны у злоумышленников.
"Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно шести с половиной тысяч автомобилей", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.
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Таким образом, застрахованы только треть угоняемых машин, приходит к выводу эксперт. По его словам, частота угонов застрахованных авто в среднем по рынку составляет 0,16 процента.
Ковалев также перечислил места, где опаснее всего оставлять машину: на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах. Ссылаясь на данные МВД, он добавил, что преступники предпочитают угонять автомобили у домов по ночам, а у ТЦ — днем. Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют радиоэлектронные средства.
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