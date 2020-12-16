https://ria.ru/20201216/avtobus-1589529339.html
В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся в городе Павлово Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
павлово
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в городе Павлово Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.По факту возгорания будет назначена экспертиза. Сотрудниками ГИБДД приняты меры к обеспечению безопасности дорожного движения на участке происшествия.
https://ria.ru/20201216/avtobus-1589422803.html
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павлово, нижегородская область, происшествия