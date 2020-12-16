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В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся в городе Павлово Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:18
2020-12-16T16:18
павлово
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в городе Павлово Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.По факту возгорания будет назначена экспертиза. Сотрудниками ГИБДД приняты меры к обеспечению безопасности дорожного движения на участке происшествия.
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павлово, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами

16:18 16.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в городе Павлово Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"По предварительной информации, в среду около 11.00 на улице Чкалова города Павлово произошло возгорание автобуса ПАЗ 320540-22, осуществляющего внутригородскую перевозку пассажиров. На момент возгорания в салоне автобуса находились пассажиры. Все пассажиры и водитель эвакуированы, пострадавших нет . На место происшествия выехал пожарный расчет, очаг возгорания ликвидирован", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
07:23
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
По факту возгорания будет назначена экспертиза. Сотрудниками ГИБДД приняты меры к обеспечению безопасности дорожного движения на участке происшествия.
 
ПавловоНижегородская областьПроисшествия
 
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