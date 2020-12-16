В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами

"По предварительной информации, в среду около 11.00 на улице Чкалова города Павлово произошло возгорание автобуса ПАЗ 320540-22, осуществляющего внутригородскую перевозку пассажиров. На момент возгорания в салоне автобуса находились пассажиры. Все пассажиры и водитель эвакуированы, пострадавших нет . На место происшествия выехал пожарный расчет, очаг возгорания ликвидирован", - говорится в сообщении.