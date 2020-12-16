https://ria.ru/20201216/avtobus-1589422803.html

После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших

После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших

Пятеро пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Кемеровской области из восьми госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:23

2020-12-16T07:23

2020-12-16T07:23

новокузнецкий район

кемерово

кемеровская область

дтп

происшествия

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КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Пятеро пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Кемеровской области из восьми госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее сообщалось, что служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек."Один пострадавший тяжелый, четыре – средней степени тяжести. Они госпитализированы. Трое легких отправлены на амбулаторное лечение", – сообщил Дужик.

https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html

новокузнецкий район

кемерово

кемеровская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецкий район, кемерово, кемеровская область, дтп, происшествия