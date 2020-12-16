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После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
Пятеро пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Кемеровской области из восьми госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:23
2020-12-16T07:23
2020-12-16T07:23
новокузнецкий район
кемерово
кемеровская область
дтп
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Пятеро пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Кемеровской области из восьми госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее сообщалось, что служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек."Один пострадавший тяжелый, четыре – средней степени тяжести. Они госпитализированы. Трое легких отправлены на амбулаторное лечение", – сообщил Дужик.
https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html
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новокузнецкий район, кемерово, кемеровская область, дтп, происшествия
КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Пятеро пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Кемеровской области из восьми госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек.
"Один пострадавший тяжелый, четыре – средней степени тяжести. Они госпитализированы. Трое легких отправлены на амбулаторное лечение", – сообщил Дужик.