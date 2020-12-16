https://ria.ru/20201216/avtobus-1589422667.html

В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек

В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек

Служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:19

2020-12-16T07:19

2020-12-16T07:19

новокузнецкий район

кемерово

кемеровская область

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек.Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, по предварительной информации в автобусе находились восемь человек."Пострадавших восемь, в том числе один тяжелый. На месте работали три бригады скорой медицинской помощи", – сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.Как пояснил РИА Новости информированный источник, ДТП произошло на технологической дороге разреза "Чернокалтанский", автобус принадлежит подрядчику - транспортной компании "Регион".

https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html

новокузнецкий район

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецкий район, кемерово, кемеровская область, дтп, происшествия