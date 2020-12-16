В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Служебный автобус в Новокузнецком районе Кемеровской области съехал с технологической дороги в овраг и перевернулся, пострадали восемь человек.
"ДТП произошло сегодня около 7.30 (3.30 мск) в Новокузнецком районе, на 6-м километре технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.
Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, по предварительной информации в автобусе находились восемь человек.
"Пострадавших восемь, в том числе один тяжелый. На месте работали три бригады скорой медицинской помощи", – сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Как пояснил РИА Новости информированный источник, ДТП произошло на технологической дороге разреза "Чернокалтанский", автобус принадлежит подрядчику - транспортной компании "Регион".
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