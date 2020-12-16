https://ria.ru/20201216/aviabomba-1589537302.html
На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:48
2020-12-16T16:48
2020-12-16T17:27
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Во время строительства дороги в Славянском районе нашли предмет, похожий на военный снаряд. В ходе обследования взрывотехники установили, что это авиабомба ФАБ-100 весом 100 килограммов, сообщили в ведомстве. Специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности.
https://ria.ru/20200203/1564129440.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодарский край, происшествия