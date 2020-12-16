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На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:48
2020-12-16T17:27
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Во время строительства дороги в Славянском районе нашли предмет, похожий на военный снаряд. В ходе обследования взрывотехники установили, что это авиабомба ФАБ-100 весом 100 килограммов, сообщили в ведомстве. Специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодарский край, происшествия

На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу

16:48 16.12.2020 (обновлено: 17:27 16.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю Уничтожение авиабомбы времен ВОВ в Краснодарском крае
Уничтожение авиабомбы времен ВОВ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Во время строительства дороги в Славянском районе нашли предмет, похожий на военный снаряд. В ходе обследования взрывотехники установили, что это авиабомба ФАБ-100 весом 100 килограммов, сообщили в ведомстве.
Владимир Маковецкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
3 февраля, 08:00
"Фугас лежал на виду". Музейщика судят за сохранение памяти о войне
Специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Краснодарский крайПроисшествия
 
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