https://ria.ru/20201216/aviabomba-1589537302.html

На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу

На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу

На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:48

2020-12-16T16:48

2020-12-16T17:27

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Кубани обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Во время строительства дороги в Славянском районе нашли предмет, похожий на военный снаряд. В ходе обследования взрывотехники установили, что это авиабомба ФАБ-100 весом 100 килограммов, сообщили в ведомстве. Специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности.

https://ria.ru/20200203/1564129440.html

краснодарский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодарский край, происшествия