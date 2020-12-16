Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:44 16.12.2020 (обновлено: 17:00 16.12.2020)
© Фото : The University of AberdeenКусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
Как напоминают в университете, в 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил три предмета внутри "Камеры царицы" в пирамиде Хеопса – гранитный шар, крюк и кусок кедра, которые стали известны как "реликвии Диксона". Положение, в котором они были найдены, указывает на то, что они были оставлены там во время строительных работ. Сегодня два из них хранятся в Британском музее, а третий, деревянный фрагмент, был утерян более 70 лет назад.
© Фото : The University of AberdeenКусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
Кусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
В 2001 году была найдена запись, согласно которой третий фрагмент мог быть подарен Абердинскому университету, но найти его не удавалось.
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"Я археолог и работала на раскопках в Египте, но я никогда не думала, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, я найду что-то настолько важное для наследия моей страны", - рассказала Эладани.
Сейчас фрагмент дерева распался на несколько частей, но, по мнению Эладани, он все равно имеет огромное значение, так как был найден в пирамиде Хеопса.
После того, как фрагмент был обнаружен, исследователи провели экспертизу. Она показала, что фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до нашей эры. Как указано в пресс-релизе, это примерно на 500 лет старше пирамиды, что может быть связано с возрастом самого дерева, или его длительным хранением. Тем не менее, это подтверждает идею о том, что "реликвии Диксона" не являются более поздними артефактами, оставленными исследователями пирамиды.