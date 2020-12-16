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https://ria.ru/20201216/artefakt-1589536011.html
Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, возраст которого составляет около 5 тысяч лет, случайно найден в коробке из-под сигар, хранившейся в коллекции... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:44
2020-12-16T17:00
культура
британский музей
открытия - риа наука
шотландия
каир (город)
гиза
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, возраст которого составляет около 5 тысяч лет, случайно найден в коробке из-под сигар, хранившейся в коллекции музея Абердинского университета в Шотландии, пресс-служба которого сообщила о находке в среду.Как напоминают в университете, в 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил три предмета внутри "Камеры царицы" в пирамиде Хеопса – гранитный шар, крюк и кусок кедра, которые стали известны как "реликвии Диксона". Положение, в котором они были найдены, указывает на то, что они были оставлены там во время строительных работ. Сегодня два из них хранятся в Британском музее, а третий, деревянный фрагмент, был утерян более 70 лет назад.В 2001 году была найдена запись, согласно которой третий фрагмент мог быть подарен Абердинскому университету, но найти его не удавалось.Однако, как сообщается, в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и проработала 10 лет в музее в Каире, делала обзор азиатской коллекции. В результате она случайно наткнулась на коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.Сейчас фрагмент дерева распался на несколько частей, но, по мнению Эладани, он все равно имеет огромное значение, так как был найден в пирамиде Хеопса.После того, как фрагмент был обнаружен, исследователи провели экспертизу. Она показала, что фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до нашей эры. Как указано в пресс-релизе, это примерно на 500 лет старше пирамиды, что может быть связано с возрастом самого дерева, или его длительным хранением. Тем не менее, это подтверждает идею о том, что "реликвии Диксона" не являются более поздними артефактами, оставленными исследователями пирамиды.
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британский музей, открытия - риа наука, шотландия, каир (город), гиза

Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар

16:44 16.12.2020 (обновлено: 17:00 16.12.2020)
 
© Фото : The University of AberdeenКусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
Кусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : The University of Aberdeen
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, возраст которого составляет около 5 тысяч лет, случайно найден в коробке из-под сигар, хранившейся в коллекции музея Абердинского университета в Шотландии, пресс-служба которого сообщила о находке в среду.
Как напоминают в университете, в 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил три предмета внутри "Камеры царицы" в пирамиде Хеопса – гранитный шар, крюк и кусок кедра, которые стали известны как "реликвии Диксона". Положение, в котором они были найдены, указывает на то, что они были оставлены там во время строительных работ. Сегодня два из них хранятся в Британском музее, а третий, деревянный фрагмент, был утерян более 70 лет назад.
© Фото : The University of AberdeenКусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
Кусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : The University of Aberdeen
Кусок кедра из Великой пирамиды Гизы, найденный в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в Шотландии
В 2001 году была найдена запись, согласно которой третий фрагмент мог быть подарен Абердинскому университету, но найти его не удавалось.
Однако, как сообщается, в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и проработала 10 лет в музее в Каире, делала обзор азиатской коллекции. В результате она случайно наткнулась на коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.
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"Я археолог и работала на раскопках в Египте, но я никогда не думала, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, я найду что-то настолько важное для наследия моей страны", - рассказала Эладани.
Сейчас фрагмент дерева распался на несколько частей, но, по мнению Эладани, он все равно имеет огромное значение, так как был найден в пирамиде Хеопса.
После того, как фрагмент был обнаружен, исследователи провели экспертизу. Она показала, что фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до нашей эры. Как указано в пресс-релизе, это примерно на 500 лет старше пирамиды, что может быть связано с возрастом самого дерева, или его длительным хранением. Тем не менее, это подтверждает идею о том, что "реликвии Диксона" не являются более поздними артефактами, оставленными исследователями пирамиды.
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