https://ria.ru/20201216/artefakt-1589536011.html

Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар

Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар

Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, возраст которого составляет около 5 тысяч лет, случайно найден в коробке из-под сигар, хранившейся в коллекции... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:44

2020-12-16T16:44

2020-12-16T17:00

культура

британский музей

открытия - риа наука

шотландия

каир (город)

гиза

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, возраст которого составляет около 5 тысяч лет, случайно найден в коробке из-под сигар, хранившейся в коллекции музея Абердинского университета в Шотландии, пресс-служба которого сообщила о находке в среду.Как напоминают в университете, в 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил три предмета внутри "Камеры царицы" в пирамиде Хеопса – гранитный шар, крюк и кусок кедра, которые стали известны как "реликвии Диксона". Положение, в котором они были найдены, указывает на то, что они были оставлены там во время строительных работ. Сегодня два из них хранятся в Британском музее, а третий, деревянный фрагмент, был утерян более 70 лет назад.В 2001 году была найдена запись, согласно которой третий фрагмент мог быть подарен Абердинскому университету, но найти его не удавалось.Однако, как сообщается, в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и проработала 10 лет в музее в Каире, делала обзор азиатской коллекции. В результате она случайно наткнулась на коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.Сейчас фрагмент дерева распался на несколько частей, но, по мнению Эладани, он все равно имеет огромное значение, так как был найден в пирамиде Хеопса.После того, как фрагмент был обнаружен, исследователи провели экспертизу. Она показала, что фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до нашей эры. Как указано в пресс-релизе, это примерно на 500 лет старше пирамиды, что может быть связано с возрастом самого дерева, или его длительным хранением. Тем не менее, это подтверждает идею о том, что "реликвии Диксона" не являются более поздними артефактами, оставленными исследователями пирамиды.

https://ria.ru/20201214/klad-1589144697.html

https://ria.ru/20201203/monolit-1587415006.html

шотландия

каир (город)

гиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

британский музей, открытия - риа наука, шотландия, каир (город), гиза