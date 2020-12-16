Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве супруга - рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Защита обвиняемой просила избрать домашний арест. Горсуд оставил решение районного суда о продлении по 30.12.2020 меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу без изменения", - сообщили в пресс-службе судов.
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По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен по ходатайству следствия.