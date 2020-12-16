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Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве супруга - рэпера Энди... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:30
2020-12-16T11:30
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве супруга - рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен по ходатайству следствия.
https://ria.ru/20201113/reper-1584554673.html
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марина кохал, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта

11:30 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве супруга - рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Защита обвиняемой просила избрать домашний арест. Горсуд оставил решение районного суда о продлении по 30.12.2020 меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу без изменения", - сообщили в пресс-службе судов.
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Адвокат назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен по ходатайству следствия.
 
Марина КохалЭнди КартрайтСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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