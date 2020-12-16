https://ria.ru/20201216/apple-1589468466.html

Apple создает часы Apple Watch с Touch ID и камерой под экраном

Apple создает часы Apple Watch с Touch ID и камерой под экраном

В Apple готовятся добавить новые функции в свои популярные смарт-часы Apple Watch. О новых разработках "яблочной" компании сообщает Patently Apple. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:18

2020-12-16T12:18

2020-12-16T12:18

риа наука

apple watch

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Apple готовятся добавить новые функции в свои популярные смарт-часы Apple Watch. О новых разработках "яблочной" компании сообщает Patently Apple.Первый патент под названием "Электронное устройство с кнопкой биометрической сенсорной системы" описывает дополнительную кнопку на грани часов. В ней скрывается датчик Touch ID, с помощью которого пользователь пройдет биометрическую аутентификацию для разблокировки и совершения покупок.Второй патент "Электронные устройства с двухступенчатым дисплеем" описывает умные часы с необычным дисплеем. Подобное устройство получит между слоями матрицы камеру и вспышку, которые будут видны только при необходимости. Верхнее пиксельное покрытие дисплея сможет регулировать свою прозрачность.О конкретных сроках внедрения функций в Apple Watch не говорится. Возможно, они появятся в следующих поколениях носимой электроники.

https://ria.ru/20201109/apple-1583767649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple watch, apple, гаджеты, технологии