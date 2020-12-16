https://ria.ru/20201216/antonova-1589525203.html

Лошак: Пушкинский музей позаботится о сыне Ирины Антоновой

Лошак: Пушкинский музей позаботится о сыне Ирины Антоновой

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будет заботиться о семье президента ГМИИ Ирины Антоновой, в частности, о ее сыне, который инвалид с РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:04

2020-12-16T16:04

2020-12-16T16:04

культура

новости культуры

марина лошак

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будет заботиться о семье президента ГМИИ Ирины Антоновой, в частности, о ее сыне, который инвалид с детства, сообщила директор учреждения Миран Лошак.Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. У нее остался сын Борис, который является инвалидом с детства. Неизлечимый недуг обнаружился, когда мальчику было 8 лет."С нашей стороны важно позаботиться о ее семье, о ее сыне, что мы и делаем. Мы считаем это частью своего долга и думаем, что это самое большее, что Ирина Александровна хотела бы. Мы это с открытым сердцем делаем", - заявила Лошак на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".ГМИИ ранее подготовил ряд предложений по увековечению памяти Антоновой, в частности, предлагается создать международный исследовательский центр, присвоить одному из зданий строящегося музейного квартала ее имя и превратить кабинет, где она работала, в мемориальное пространство памяти всех директоров музея.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html

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новости культуры, марина лошак, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина