Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/antitela-1589424712.html
В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
Более 5 тысяч пациентов московских стационаров получили плазму с антителами к COVID-19 для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:04
2020-12-16T08:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419869_0:257:3099:2000_1920x0_80_0_0_0a6d81e6f01937bacd5f4277f0211667.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов московских стационаров получили плазму с антителами к COVID-19 для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве подчеркнули, что лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в 2 раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%.В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419869_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_057099210247f2e41ea547726378910e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID

08:04 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве
Пакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов московских стационаров получили плазму с антителами к COVID-19 для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Антитела к коронавирусной инфекции, содержащиеся в плазме, помогают иммунной системе зараженных пациентов справиться с вирусом, а искусственных заменителей таких антител не существует. Получить этот компонент и помочь больным можно благодаря донорам, которые выздоровели после COVID-19. В столичных стационарах переливание плазмы получили уже более 5 тысяч пациентов", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в 2 раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%.
В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 07:06Распространение нового коронавируса
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.
За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
16:17ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
16:16МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
16:11Samsung раскрыл судьбу серии смартфонов Galaxy Note
16:10ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
16:10Эксперты рассказали о новогоднем отдыхе на юге России
16:09В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон
Лента новостейМолния