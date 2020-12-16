https://ria.ru/20201216/antitela-1589424712.html

В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID

В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID

Более 5 тысяч пациентов московских стационаров получили плазму с антителами к COVID-19 для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:04

2020-12-16T08:04

2020-12-16T08:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов московских стационаров получили плазму с антителами к COVID-19 для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве подчеркнули, что лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в 2 раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%.В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html

москва

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2020

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