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Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году
Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году
Ватная борода Деда Мороза во время пандемии коронавируса становится опасным атрибутом, поэтому при встрече с новогодним волшебником не стоит подпускать его... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:10
2020-12-16T03:10
владислав жемчугов
елена малинникова
новый год
дед мороз
москва
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ватная борода Деда Мороза во время пандемии коронавируса становится опасным атрибутом, поэтому при встрече с новогодним волшебником не стоит подпускать его слишком близко, считают опрошенные РИА Новости медики.Разумеется, отмечает Ненастина, на продолжительность жизни коронавируса на ткани влияют разные факторы, прежде всего - тип и фактура материала, условия окружающей среды. "Срок жизни вируса может составлять от четырех часов до одной недели", - подчеркнула врач.Например, на хлопке, из-за его пористости и воздушности, высыхание происходит быстрее, а значит срок жизни COVID-19 весьма короток, на коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике - значительно дольше, пояснила специалист. При этом гладкие материалы можно протереть раствором для дезинфекции, тогда как ситец или рогожа впитают жидкость, распределив ее неравномерно внутри себя."Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия", - советует Ненастина.Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова считает, что такие вещи, как головной убор, маскарадная маска, костюм, должны быть сугубо индивидуальными."Надо понимать, что сегодня эти вещи должны быть индивидуальными. Рекомендую помнить, что пользоваться чужими головными уборами, маскарадными масками, костюмами небезопасно. Эти вещи должны быть исключительно личными, их не нужно никому передавать", - сказала специалист.Это объясняется тем, добавила профессор, что не всегда человек может знать о своём заражении и, пользуясь личными вещами других людей, он рискует передать им вирус.По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, многое также зависит от инфицирующей дозы вируса."Речь также идёт о величине инфицирующей дозы вируса. В непроветриваемых и тесных помещениях он будет распространяться намного быстрее", - сказал Жемчугов.Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность заразиться коронавирусом при передаче друг другу новогодних аксессуаров, например бороды Деда Мороза, маскарадных масок, головных уборов, врач сказал: "Вероятность большая, делать этого точно не стоит. Прикладывая эти предметы ко рту и глазам, люди рискуют через слизистую получить заражающую дозу вируса".
https://ria.ru/20201214/zhelaniya-1589169680.html
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владислав жемчугов, елена малинникова, новый год, дед мороз, москва, общество

Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году

03:10 16.12.2020
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Олег Смыслов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ватная борода Деда Мороза во время пандемии коронавируса становится опасным атрибутом, поэтому при встрече с новогодним волшебником не стоит подпускать его слишком близко, считают опрошенные РИА Новости медики.
"Костюмированные метаморфозы простых граждан в сказочных героев - в нынешние новогодние праздники весьма сомнительная радость. Очень многие элементы карнавальных костюмов сегодня могут представлять угрозу для окружающих. "Борода из ваты", красный тулуп и уютные варежки Деда Мороза - привычные атрибуты главного героя новолетия - сегодня могут стать бомбой замедленного действия, ведь коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Разумеется, отмечает Ненастина, на продолжительность жизни коронавируса на ткани влияют разные факторы, прежде всего - тип и фактура материала, условия окружающей среды. "Срок жизни вируса может составлять от четырех часов до одной недели", - подчеркнула врач.
Например, на хлопке, из-за его пористости и воздушности, высыхание происходит быстрее, а значит срок жизни COVID-19 весьма короток, на коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике - значительно дольше, пояснила специалист. При этом гладкие материалы можно протереть раствором для дезинфекции, тогда как ситец или рогожа впитают жидкость, распределив ее неравномерно внутри себя.
"Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия", - советует Ненастина.
Дед Мороз во время посещения больницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова считает, что такие вещи, как головной убор, маскарадная маска, костюм, должны быть сугубо индивидуальными.
"Надо понимать, что сегодня эти вещи должны быть индивидуальными. Рекомендую помнить, что пользоваться чужими головными уборами, маскарадными масками, костюмами небезопасно. Эти вещи должны быть исключительно личными, их не нужно никому передавать", - сказала специалист.
Это объясняется тем, добавила профессор, что не всегда человек может знать о своём заражении и, пользуясь личными вещами других людей, он рискует передать им вирус.
По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, многое также зависит от инфицирующей дозы вируса.
"Речь также идёт о величине инфицирующей дозы вируса. В непроветриваемых и тесных помещениях он будет распространяться намного быстрее", - сказал Жемчугов.
Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность заразиться коронавирусом при передаче друг другу новогодних аксессуаров, например бороды Деда Мороза, маскарадных масок, головных уборов, врач сказал: "Вероятность большая, делать этого точно не стоит. Прикладывая эти предметы ко рту и глазам, люди рискуют через слизистую получить заражающую дозу вируса".
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Владислав ЖемчуговЕлена МалинниковаНовый годДед МорозМоскваОбщество
 
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