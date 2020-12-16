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Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:02
2020-12-16T12:02
ольга савастьянова
госдума рф
александр хинштейн
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах или референдумах, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).В документе уточняется, что комитет будет предлагать включить данную инициативу для рассмотрения в первом чтении на 22 декабря.
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ольга савастьянова, госдума рф, александр хинштейн, политика

Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию

12:02 16.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах или референдумах, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.
Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
В документе уточняется, что комитет будет предлагать включить данную инициативу для рассмотрения в первом чтении на 22 декабря.
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