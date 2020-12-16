https://ria.ru/20201216/agitatsiya-1589463821.html
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:02
2020-12-16T12:02
2020-12-16T12:02
ольга савастьянова
госдума рф
александр хинштейн
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах или референдумах, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).В документе уточняется, что комитет будет предлагать включить данную инициативу для рассмотрения в первом чтении на 22 декабря.
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга савастьянова, госдума рф, александр хинштейн, политика
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах или референдумах, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой
и по информационной политике Александром Хинштейном
.
Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
В документе уточняется, что комитет будет предлагать включить данную инициативу для рассмотрения в первом чтении на 22 декабря.