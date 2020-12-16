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В Москве проверят агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства
В Москве проверят агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства
Прокуратура Москвы начала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:14
2020-12-16T14:14
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об агентстве "Эко-гарант суррогатное материнство", сотрудники которого, по заявлению одной из женщин, удерживали ее в квартире против воли.Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены столичной прокуратурой на контроль.Тема суррогатного материнства привлекла внимание общественности и правоохранителей после смерти младенца в январе в подмосковной квартире. Расследование через полгода привело к серии арестов - в том числе врачей. СК выяснил, что детей рожали суррогатные матери, а потом их усыновляли иностранцы, в числе которых - известный филиппинский политик. По мнению следствия, делалось это с нарушениями закона о суррогатном материнстве.
https://ria.ru/20201211/materinstvo-1588701702.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/surrogatnoe-materinstvo-1588620620.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве проверят агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства

14:14 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству", - говорится в сообщении.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Кузнецова высказалась о передаче детей от суррогатных матерей иностранцам
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об агентстве "Эко-гарант суррогатное материнство", сотрудники которого, по заявлению одной из женщин, удерживали ее в квартире против воли.
"Кроме того, Пресненским межрайонным прокурором материал процессуальной проверки по обращению женщины о нарушении ее прав работниками указанной организации и оставлении в опасном для жизни и здоровья состоянии передан в ГСУ СК РФ по Москве", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены столичной прокуратурой на контроль.
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:19
В Думе хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев
Тема суррогатного материнства привлекла внимание общественности и правоохранителей после смерти младенца в январе в подмосковной квартире. Расследование через полгода привело к серии арестов - в том числе врачей. СК выяснил, что детей рожали суррогатные матери, а потом их усыновляли иностранцы, в числе которых - известный филиппинский политик. По мнению следствия, делалось это с нарушениями закона о суррогатном материнстве.
 
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