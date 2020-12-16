https://ria.ru/20201216/agenstvo-1589496348.html

В Москве проверят агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства

В Москве проверят агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства

Прокуратура Москвы начала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:14

2020-12-16T14:14

2020-12-16T14:14

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об агентстве "Эко-гарант суррогатное материнство", сотрудники которого, по заявлению одной из женщин, удерживали ее в квартире против воли.Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены столичной прокуратурой на контроль.Тема суррогатного материнства привлекла внимание общественности и правоохранителей после смерти младенца в январе в подмосковной квартире. Расследование через полгода привело к серии арестов - в том числе врачей. СК выяснил, что детей рожали суррогатные матери, а потом их усыновляли иностранцы, в числе которых - известный филиппинский политик. По мнению следствия, делалось это с нарушениями закона о суррогатном материнстве.

https://ria.ru/20201211/materinstvo-1588701702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/surrogatnoe-materinstvo-1588620620.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия