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Польша выдала России афериста, укравшего более 220 миллионов рублей
Польша выдала России афериста, укравшего более 220 миллионов рублей
Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего у граждан более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба генеральной... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:12
2020-12-16T15:12
россия
польша
краснодар
происшествия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего у граждан более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.По версии следствия, Перевязкин в составе группы с июня 2015 года заключил с 679 гражданами договоры займа денег, пообещав высокие проценты. Всего было договоров более чем на 220 миллионов рублей. Условия договора злоумышленник не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению.В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Перевязкин успел скрыться, после чего был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года его задержали в Польше.
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россия, польша, краснодар, происшествия

Польша выдала России афериста, укравшего более 220 миллионов рублей

15:12 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего у граждан более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ Генпрокуратурой Республики Польша экстрадирован в Россию Юрий Перевязкин. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество, организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества. В сопровождении спецконвоя обвиняемый доставлен в Россию", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Перевязкин в составе группы с июня 2015 года заключил с 679 гражданами договоры займа денег, пообещав высокие проценты. Всего было договоров более чем на 220 миллионов рублей. Условия договора злоумышленник не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению.
В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Перевязкин успел скрыться, после чего был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года его задержали в Польше.
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