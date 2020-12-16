https://ria.ru/20201216/aferist-1589511225.html

Польша выдала России афериста, укравшего более 220 миллионов рублей

Польша выдала России афериста, укравшего более 220 миллионов рублей

Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего у граждан более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба генеральной... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:12

2020-12-16T15:12

2020-12-16T15:12

россия

польша

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего у граждан более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.По версии следствия, Перевязкин в составе группы с июня 2015 года заключил с 679 гражданами договоры займа денег, пообещав высокие проценты. Всего было договоров более чем на 220 миллионов рублей. Условия договора злоумышленник не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению.В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Перевязкин успел скрыться, после чего был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года его задержали в Польше.

https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html

россия

польша

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, краснодар, происшествия