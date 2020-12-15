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На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:57
2020-12-15T01:57
землетрясение в греции и турции
европейский средиземноморский сейсмологический центр
москва
ван (город)
турция
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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ван (город)
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землетрясение в греции и турции, европейский средиземноморский сейсмологический центр, москва, ван (город), турция, в мире

На востоке Турции произошло землетрясение

01:57 15.12.2020
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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Землетрясение в Греции и ТурцииЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрМоскваВан (город)ТурцияВ мире
 
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