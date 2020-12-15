https://ria.ru/20201215/zemletryasenie-1589239580.html

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:57

2020-12-15T01:57

2020-12-15T01:57

землетрясение в греции и турции

европейский средиземноморский сейсмологический центр

москва

ван (город)

турция

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html

москва

ван (город)

турция

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в греции и турции, европейский средиземноморский сейсмологический центр, москва, ван (город), турция, в мире