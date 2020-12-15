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Огненная корона в небе: последнее солнечное затмение года
Огненная корона в небе: последнее солнечное затмение года
Накануне вечером жители некоторых стран наблюдали затмение, во время которого невооруженным глазом была видна "корона Солнца". Редкое астрономическое явление —... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:41
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Накануне вечером жители некоторых стран наблюдали затмение, во время которого невооруженным глазом была видна "корона Солнца". Редкое астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
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космос, солнце, космос - риа наука, аргентина, чили, фото, фото

Огненная корона в небе: последнее солнечное затмение года

12:41 15.12.2020 (обновлено: 14:37 15.12.2020)
 
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Накануне вечером жители некоторых стран наблюдали затмение, во время которого невооруженным глазом была видна "корона Солнца". Редкое астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Ronaldo Schmidt

Полное солнечное затмение лучше всего было видно в Аргентине и некоторых регионах Чили.

Солнечное затмение
1 из 13

Полное солнечное затмение лучше всего было видно в Аргентине и некоторых регионах Чили.

© AFP 2020 / Ronaldo Schmidt
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Средь бела дня город Сан-Антонио Эсте в Патагонии на несколько мгновений погрузился в темноту.

Люди наблюдают за солнечным затмением на берегу озера Вильяррика в Пуконе, Чили
2 из 13

Средь бела дня город Сан-Антонио Эсте в Патагонии на несколько мгновений погрузился в темноту.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© REUTERS / Diego Vara

В неполном виде затмение наблюдали в Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Намибии.

Птица на фоне солнечного затмения в Порту-Алегри, Бразилия
3 из 13

В неполном виде затмение наблюдали в Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Намибии.

© REUTERS / Diego Vara
© Фото : Роскосмос

Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как лунная тень набежала на Землю над Южной Америкой.

Спутник дистанционного зондирования Земли Электро-Л произвел съемку солнечного затмения
4 из 13

Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как лунная тень набежала на Землю над Южной Америкой.

© Фото : Роскосмос
© REUTERS / Rodrigo Garrido

Полная фаза затмения продлилась 130 минут.

Девушка наблюдает за солнечным затмением на пляже в Вальпараисо, Чили
5 из 13

Полная фаза затмения продлилась 130 минут.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
© AFP 2020 / Ronaldo Schmidt

Обычно во время затмения резко падает и температура воздуха.

Солнечное затмение
6 из 13

Обычно во время затмения резко падает и температура воздуха.

© AFP 2020 / Ronaldo Schmidt
© AP Photo / Natacha Pisarenko

А затем снова возвращается день.

Девушка наблюдает за солнечным затмением в Пьедра-дель-Агила, Аргентина
7 из 13

А затем снова возвращается день.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© REUTERS / Cristobal Saavedra Escobar

Солнечное затмение.

Солнечное затмение
8 из 13

Солнечное затмение.

© REUTERS / Cristobal Saavedra Escobar
© REUTERS / Ivan Alvarado

Максимальная стадия затмения пришлась на 19:00-19:25 по московскому времени.

Солнечное затмение видно через специальные солнечные очки перед скульптурой в Сантьяго, Чили
9 из 13

Максимальная стадия затмения пришлась на 19:00-19:25 по московскому времени.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Луна практически полностью заслонила Солнце и открыла для вида "солнечную корону", звезды и планеты, находящиеся неподалеку.

Солнечное затмение
10 из 13

Луна практически полностью заслонила Солнце и открыла для вида "солнечную корону", звезды и планеты, находящиеся неподалеку.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© REUTERS / Carlos Barria

Такое редкое событие люди смогут наблюдать теперь только в 2048 году.

Мужчина в костюме Санта Клауса наблюдает за солнечным затмением в Барилоче, Патагония, Аргентина
11 из 13

Такое редкое событие люди смогут наблюдать теперь только в 2048 году.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Agustin Marcarian

Однако астрономы говорят, что и до конца 2020-го в небе будет происходить еще много интересного.

Солнечное затмение
12 из 13

Однако астрономы говорят, что и до конца 2020-го в небе будет происходить еще много интересного.

© REUTERS / Agustin Marcarian
© REUTERS / Rodrigo Garrido

Кроме солнечного затмения, ожидается два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна.

Мужчина наблюдает за солнечным затмением через сварочную маску в Вальпараисо, Чили
13 из 13

Кроме солнечного затмения, ожидается два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
 
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