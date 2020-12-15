Огненная корона в небе: последнее солнечное затмение года
Полное солнечное затмение лучше всего было видно в Аргентине и некоторых регионах Чили.
Полное солнечное затмение лучше всего было видно в Аргентине и некоторых регионах Чили.
Средь бела дня город Сан-Антонио Эсте в Патагонии на несколько мгновений погрузился в темноту.
Средь бела дня город Сан-Антонио Эсте в Патагонии на несколько мгновений погрузился в темноту.
В неполном виде затмение наблюдали в Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Намибии.
В неполном виде затмение наблюдали в Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Намибии.
Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как лунная тень набежала на Землю над Южной Америкой.
Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как лунная тень набежала на Землю над Южной Америкой.
Полная фаза затмения продлилась 130 минут.
Обычно во время затмения резко падает и температура воздуха.
А затем снова возвращается день.
А затем снова возвращается день.
Солнечное затмение.
Максимальная стадия затмения пришлась на 19:00-19:25 по московскому времени.
Максимальная стадия затмения пришлась на 19:00-19:25 по московскому времени.
Луна практически полностью заслонила Солнце и открыла для вида "солнечную корону", звезды и планеты, находящиеся неподалеку.
Луна практически полностью заслонила Солнце и открыла для вида "солнечную корону", звезды и планеты, находящиеся неподалеку.
Такое редкое событие люди смогут наблюдать теперь только в 2048 году.
Однако астрономы говорят, что и до конца 2020-го в небе будет происходить еще много интересного.
Однако астрономы говорят, что и до конца 2020-го в небе будет происходить еще много интересного.
Кроме солнечного затмения, ожидается два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна.
Кроме солнечного затмения, ожидается два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна.