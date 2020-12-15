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Представитель Горбачева оценил успешность ДРСМД
Представитель Горбачева оценил успешность ДРСМД
Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал о... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:54
2020-12-15T03:54
2020-12-15T03:54
горбачев-фонд
павел палажченко
михаил горбачев
германия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал о кратном количественном сокращении американского атомного оружия в Европе после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Он отметил, что при объединении Германии был дан ряд обязательств - о том, что на территории ГДР не будет атомного оружия, о колоссальном сокращении немецких вооруженных сил и ряд других. Эти договоренности закреплены в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года."Некоторые вещи, кстати, немцы и американцы сделали даже без каких-либо обязательств. Практически с территории новой ФРГ было выведено в течение пяти-семи лет все атомное оружие, за маленьким исключением", - добавил Палажченко. По его мнению, тот факт, что из Европы практически полностью выведено атомное оружие, работает на безопасность РФ.Руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда согласился, что опасность ядерной войны в мире сейчас больше, чем раньше, а уровень недоверия выше. "Уровень недоверия сейчас, безусловно, выше, он находится на каком-то предперестроечном уровне", - отметил он. "Что касается опасности какого-то реального конфликта, инцидента, насколько я знаю, - я участвую сейчас в работе некоторых экспертных групп…, - да, здесь проблемы есть. Потому что военная деятельность очень активная, сближения самолетов происходят, военные учения вблизи границ. Это надо, конечно, прекращать", - убежден Палажченко."Эти рекомендации опубликованы, и я думаю, что администрация (Джо) Байдена и Кремль учтут эти рекомендации. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас есть надежда начать потихонечку-потихонечку уходить от края", - заявил он.
https://ria.ru/20201215/gorbachev-1589238778.html
германия
челябинск
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горбачев-фонд, павел палажченко, михаил горбачев, германия, челябинск, европа, ссср
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости.
Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева
, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда
Павел Палажченко рассказал о кратном количественном сокращении американского атомного оружия в Европе
после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Когда Горбачев подписывал с (президентом США Рональдом) Рейганом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, боюсь ошибиться, но, по-моему, тогда в Европе было американского атомного оружия где-то 4500 боезарядов. А сейчас 150. Разница существенная", - заявил Палажченко в программе "Познер" на Первом канале.
Он отметил, что при объединении Германии
был дан ряд обязательств - о том, что на территории ГДР не будет атомного оружия, о колоссальном сокращении немецких вооруженных сил и ряд других. Эти договоренности закреплены в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года.
"Некоторые вещи, кстати, немцы и американцы сделали даже без каких-либо обязательств. Практически с территории новой ФРГ было выведено в течение пяти-семи лет все атомное оружие, за маленьким исключением", - добавил Палажченко
. По его мнению, тот факт, что из Европы практически полностью выведено атомное оружие, работает на безопасность РФ.
Руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда согласился, что опасность ядерной войны в мире сейчас больше, чем раньше, а уровень недоверия выше. "Уровень недоверия сейчас, безусловно, выше, он находится на каком-то предперестроечном уровне", - отметил он. "Что касается опасности какого-то реального конфликта, инцидента, насколько я знаю, - я участвую сейчас в работе некоторых экспертных групп…, - да, здесь проблемы есть. Потому что военная деятельность очень активная, сближения самолетов происходят, военные учения вблизи границ. Это надо, конечно, прекращать", - убежден Палажченко.
"Эти рекомендации опубликованы, и я думаю, что администрация (Джо) Байдена и Кремль учтут эти рекомендации. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас есть надежда начать потихонечку-потихонечку уходить от края", - заявил он.