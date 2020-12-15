https://ria.ru/20201215/zaryady-1589241984.html

Представитель Горбачева оценил успешность ДРСМД

Представитель Горбачева оценил успешность ДРСМД

Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал о... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:54

2020-12-15T03:54

2020-12-15T03:54

горбачев-фонд

павел палажченко

михаил горбачев

германия

челябинск

европа

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155029/61/1550296148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf3b7cb78219324d0f4133be9b30eeec.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал о кратном количественном сокращении американского атомного оружия в Европе после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Он отметил, что при объединении Германии был дан ряд обязательств - о том, что на территории ГДР не будет атомного оружия, о колоссальном сокращении немецких вооруженных сил и ряд других. Эти договоренности закреплены в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года."Некоторые вещи, кстати, немцы и американцы сделали даже без каких-либо обязательств. Практически с территории новой ФРГ было выведено в течение пяти-семи лет все атомное оружие, за маленьким исключением", - добавил Палажченко. По его мнению, тот факт, что из Европы практически полностью выведено атомное оружие, работает на безопасность РФ.Руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда согласился, что опасность ядерной войны в мире сейчас больше, чем раньше, а уровень недоверия выше. "Уровень недоверия сейчас, безусловно, выше, он находится на каком-то предперестроечном уровне", - отметил он. "Что касается опасности какого-то реального конфликта, инцидента, насколько я знаю, - я участвую сейчас в работе некоторых экспертных групп…, - да, здесь проблемы есть. Потому что военная деятельность очень активная, сближения самолетов происходят, военные учения вблизи границ. Это надо, конечно, прекращать", - убежден Палажченко."Эти рекомендации опубликованы, и я думаю, что администрация (Джо) Байдена и Кремль учтут эти рекомендации. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас есть надежда начать потихонечку-потихонечку уходить от края", - заявил он.

https://ria.ru/20201215/gorbachev-1589238778.html

германия

челябинск

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горбачев-фонд, павел палажченко, михаил горбачев, германия, челябинск, европа, ссср