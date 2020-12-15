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СК задержал замглавы Троицка

СК задержал замглавы Троицка

Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:50

2020-12-15T09:50

2020-12-15T09:55

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

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происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по связям со СМИ Александр Скорик.По данным местных СМИ, речь идет о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.Основанный в 1743 году Троицк – один из старейших городов Челябинской области. Расположен в 121 километре от Челябинска, население – более 70 тысяч человек. Важный транспортный узел. Согласно сайту администрации, в городе действует крупнейший по товарообороту на Урале таможенный переход.

челябинск

троицк

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), челябинск, троицк, челябинская область, происшествия