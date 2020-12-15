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СК задержал замглавы Троицка
СК задержал замглавы Троицка
Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:50
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следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
троицк
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по связям со СМИ Александр Скорик.По данным местных СМИ, речь идет о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.Основанный в 1743 году Троицк – один из старейших городов Челябинской области. Расположен в 121 километре от Челябинска, население – более 70 тысяч человек. Важный транспортный узел. Согласно сайту администрации, в городе действует крупнейший по товарообороту на Урале таможенный переход.
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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, троицк, челябинская область, происшествия

СК задержал замглавы Троицка

09:50 15.12.2020 (обновлено: 09:55 15.12.2020)
 
© Фото : Вадим Герман/ВКонтактеВадим Герман
Вадим Герман - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Вадим Герман/ВКонтакте
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по связям со СМИ Александр Скорик.
"Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем", - сказал он.
По данным местных СМИ, речь идет о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.
Основанный в 1743 году Троицк – один из старейших городов Челябинской области. Расположен в 121 километре от Челябинска, население – более 70 тысяч человек. Важный транспортный узел. Согласно сайту администрации, в городе действует крупнейший по товарообороту на Урале таможенный переход.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскТроицкЧелябинская областьПроисшествия
 
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