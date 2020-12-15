Попова рассказала, где выявили самую высокую заболеваемость COVID-19

"За последние две недели наиболее высокие показатели заболеваемости среди работников промышленных предприятий. Мы отмечаем, и это, конечно, предмет дополнительных усилий по организации безопасного трудового процесса именно на этих предприятиях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.