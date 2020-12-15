https://ria.ru/20201215/zabolevaemost-1589335322.html
Попова рассказала, где выявили самую высокую заболеваемость COVID-19
Попова рассказала, где выявили самую высокую заболеваемость COVID-19
Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в последнее время наблюдаются среди работников промпредприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:47
2020-12-15T14:47
2020-12-15T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в последнее время наблюдаются среди работников промпредприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество