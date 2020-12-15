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Новое оружие России
https://ria.ru/20201215/yars-1589305407.html
В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"
В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"
Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:46
2020-12-15T16:51
новое оружие россии
pc-24 «ярс» (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
алтайский край
безопасность
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ."Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", - сказали в военном ведомстве.Ракетный комплекс "Ярс" стал основой группировки РВСН. "Оборонка", как отметили в Минобороны, "выдерживает темпы поставки в войска" этого ракетного комплекса "Ярс" как в стационарном, так и в шахтном и подвижном вариантах.В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк заявлял, что до конца года мобильными ракетными комплексами "Ярс" оснастят два ракетных полка под Барнаулом. В декабре 2019 года сообщалось о заступлении на боевое дежурство первого полка с "Ярсами" под Барнаулом.Сообщалось, что полностью на "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское, Новосибирское и Иркутское соединения. В активной фазе перевооружения тогда находились Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения."Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Пришла на смену "Тополю".
https://ria.ru/20201102/oruzhie-1582584257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полк с ракетами "Ярс" заступает на боевое дежурство в Алтайском крае
Очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском ракетном соединении в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России во вторник. Новый ракетный комплекс вводится в боевой состав вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь". Он призван "усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания", говорится в сообщении Минобороны РФ. Заступление на боевое дежурство по традиции прошло в торжественной обстановке. Развод дежурных смен прошел в преддверии Дня РВСН, который отмечается 17 декабря.
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pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф), алтайский край, безопасность

В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"

12:46 15.12.2020 (обновлено: 16:51 15.12.2020)
 
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.
"Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", - сказали в военном ведомстве.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 03:31
Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России
Ракетный комплекс "Ярс" стал основой группировки РВСН. "Оборонка", как отметили в Минобороны, "выдерживает темпы поставки в войска" этого ракетного комплекса "Ярс" как в стационарном, так и в шахтном и подвижном вариантах.
В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк заявлял, что до конца года мобильными ракетными комплексами "Ярс" оснастят два ракетных полка под Барнаулом. В декабре 2019 года сообщалось о заступлении на боевое дежурство первого полка с "Ярсами" под Барнаулом.
Сообщалось, что полностью на "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское, Новосибирское и Иркутское соединения. В активной фазе перевооружения тогда находились Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения.
Боевой ракетный железнодорожный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:36
СМИ рассказало, чем Россия может ответить на модернизацию ядерных сил США
"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Пришла на смену "Тополю".
 
Новое оружие РоссииPC-24 «Ярс» (ракета)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алтайский крайБезопасность
 
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