https://ria.ru/20201215/yars-1589305407.html

В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"

В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"

Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:46

2020-12-15T12:46

2020-12-15T16:51

новое оружие россии

pc-24 «ярс» (ракета)

министерство обороны рф (минобороны рф)

алтайский край

безопасность

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ."Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", - сказали в военном ведомстве.Ракетный комплекс "Ярс" стал основой группировки РВСН. "Оборонка", как отметили в Минобороны, "выдерживает темпы поставки в войска" этого ракетного комплекса "Ярс" как в стационарном, так и в шахтном и подвижном вариантах.В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк заявлял, что до конца года мобильными ракетными комплексами "Ярс" оснастят два ракетных полка под Барнаулом. В декабре 2019 года сообщалось о заступлении на боевое дежурство первого полка с "Ярсами" под Барнаулом.Сообщалось, что полностью на "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское, Новосибирское и Иркутское соединения. В активной фазе перевооружения тогда находились Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения."Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Пришла на смену "Тополю".

https://ria.ru/20201102/oruzhie-1582584257.html

https://ria.ru/20200917/barguzin-1577378622.html

алтайский край

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Полк с ракетами "Ярс" заступает на боевое дежурство в Алтайском крае Очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском ракетном соединении в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России во вторник. Новый ракетный комплекс вводится в боевой состав вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь". Он призван "усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания", говорится в сообщении Минобороны РФ. Заступление на боевое дежурство по традиции прошло в торжественной обстановке. Развод дежурных смен прошел в преддверии Дня РВСН, который отмечается 17 декабря. 2020-12-15T12:46 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф), алтайский край, безопасность