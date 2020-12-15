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https://ria.ru/20201215/xiaomi-1589378529.html
Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть
Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть
Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:08
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android
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает GSMArena.Образец на снимках скрыт специальным инженерным чехлом, но некоторые элементы заметны. Во-первых, будущий Redmi K40 получит врезанную в дисплей фронтальную камеру. Во-вторых, был полностью переработан основной камерный блок, включающий четыре сенсора, главному из которых приписывается разрешение 108 Мп.На нижней грани смартфона можно найти порт USB-С и мультимедиа-динамик. Интересно, что в Xiaomi не спешат в новой модели отказаться от аудиоджека, который решено сохранить.Смартфон, презентация которого ожидается в начале 2021 года, получит и версию с приставкой Pro. Старшая модель будет работать на новейшей платформе Snapdragon 888.
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android, xiaomi inc, технологии

Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть

18:08 15.12.2020 (обновлено: 18:34 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает GSMArena.
Образец на снимках скрыт специальным инженерным чехлом, но некоторые элементы заметны. Во-первых, будущий Redmi K40 получит врезанную в дисплей фронтальную камеру. Во-вторых, был полностью переработан основной камерный блок, включающий четыре сенсора, главному из которых приписывается разрешение 108 Мп.
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На нижней грани смартфона можно найти порт USB-С и мультимедиа-динамик. Интересно, что в Xiaomi не спешат в новой модели отказаться от аудиоджека, который решено сохранить.
Смартфон, презентация которого ожидается в начале 2021 года, получит и версию с приставкой Pro. Старшая модель будет работать на новейшей платформе Snapdragon 888.
 
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