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Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть
Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть
Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:08
2020-12-15T18:08
2020-12-15T18:34
риа наука
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xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает GSMArena.Образец на снимках скрыт специальным инженерным чехлом, но некоторые элементы заметны. Во-первых, будущий Redmi K40 получит врезанную в дисплей фронтальную камеру. Во-вторых, был полностью переработан основной камерный блок, включающий четыре сенсора, главному из которых приписывается разрешение 108 Мп.На нижней грани смартфона можно найти порт USB-С и мультимедиа-динамик. Интересно, что в Xiaomi не спешат в новой модели отказаться от аудиоджека, который решено сохранить.Смартфон, презентация которого ожидается в начале 2021 года, получит и версию с приставкой Pro. Старшая модель будет работать на новейшей платформе Snapdragon 888.
https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html
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android, xiaomi inc, технологии
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo
, сообщает
GSMArena.
Образец на снимках скрыт специальным инженерным чехлом, но некоторые элементы заметны. Во-первых, будущий Redmi K40 получит врезанную в дисплей фронтальную камеру. Во-вторых, был полностью переработан основной камерный блок, включающий четыре сенсора, главному из которых приписывается разрешение 108 Мп.
На нижней грани смартфона можно найти порт USB-С и мультимедиа-динамик. Интересно, что в Xiaomi не спешат в новой модели отказаться от аудиоджека, который решено сохранить.
Смартфон, презентация которого ожидается в начале 2021 года, получит и версию с приставкой Pro. Старшая модель будет работать на новейшей платформе Snapdragon 888.