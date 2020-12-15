https://ria.ru/20201215/xiaomi-1589378529.html

Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть

Внешний вид нового смартфона Xiaomi Redmi K40 попал в Сеть

Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:08

2020-12-15T18:08

2020-12-15T18:34

риа наука

android

xiaomi inc

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дизайн предсерийного образца смартфона Redmi K40 от Xiaomi попал в Интернет. О фотографиях нового гаджета, опубликованных в китайской соцсети Weibo, сообщает GSMArena.Образец на снимках скрыт специальным инженерным чехлом, но некоторые элементы заметны. Во-первых, будущий Redmi K40 получит врезанную в дисплей фронтальную камеру. Во-вторых, был полностью переработан основной камерный блок, включающий четыре сенсора, главному из которых приписывается разрешение 108 Мп.На нижней грани смартфона можно найти порт USB-С и мультимедиа-динамик. Интересно, что в Xiaomi не спешат в новой модели отказаться от аудиоджека, который решено сохранить.Смартфон, презентация которого ожидается в начале 2021 года, получит и версию с приставкой Pro. Старшая модель будет работать на новейшей платформе Snapdragon 888.

https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, xiaomi inc, технологии