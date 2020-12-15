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Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"
Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"
По информации The Sun, 37-летний актер повредил ногу, когда проходил полосу препятствий на деревьях на высоте шести метров на студии Arborfield в Беркшире... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:51
2020-12-15T03:51
культура
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. По информации The Sun, 37-летний актер повредил ногу, когда проходил полосу препятствий на деревьях на высоте шести метров на студии Arborfield в Беркшире (Великобритания)."Он резко остановился, и ему явно было очень больно. Непонятно, задел ли он что-то ногой, или это было внутреннее повреждение мышцы или сухожилия", — сообщил источник издания."Травма была не слишком серьезной и скорая не потребовалась, но график съемок был нарушен, поскольку он не мог нормально ходить. Для съемок ему необходимо носить тяжелую броню, а поврежденная нога не дает ему это делать", — добавил он.Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" не приостанавливались из-за травмы исполнителя главной роли Генри Кавилла, сообщает Deadline. Съемочные группы продолжили работать над сценами, в которых он не задействован.Дата премьеры второго сезона проекта пока не известна.
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генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры

Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"

03:51 15.12.2020
 
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© NetFlix (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. По информации The Sun, 37-летний актер повредил ногу, когда проходил полосу препятствий на деревьях на высоте шести метров на студии Arborfield в Беркшире (Великобритания).
"Он резко остановился, и ему явно было очень больно. Непонятно, задел ли он что-то ногой, или это было внутреннее повреждение мышцы или сухожилия", — сообщил источник издания.
"Травма была не слишком серьезной и скорая не потребовалась, но график съемок был нарушен, поскольку он не мог нормально ходить. Для съемок ему необходимо носить тяжелую броню, а поврежденная нога не дает ему это делать", — добавил он.
Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" не приостанавливались из-за травмы исполнителя главной роли Генри Кавилла, сообщает Deadline. Съемочные группы продолжили работать над сценами, в которых он не задействован.
Дата премьеры второго сезона проекта пока не известна.
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культуры
 
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