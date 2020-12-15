https://ria.ru/20201215/witcher-1589100998.html

Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"

Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"

По информации The Sun, 37-летний актер повредил ногу, когда проходил полосу препятствий на деревьях на высоте шести метров на студии Arborfield в Беркшире... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:51

2020-12-15T03:51

2020-12-15T03:51

культура

генри кавилл

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. По информации The Sun, 37-летний актер повредил ногу, когда проходил полосу препятствий на деревьях на высоте шести метров на студии Arborfield в Беркшире (Великобритания)."Он резко остановился, и ему явно было очень больно. Непонятно, задел ли он что-то ногой, или это было внутреннее повреждение мышцы или сухожилия", — сообщил источник издания."Травма была не слишком серьезной и скорая не потребовалась, но график съемок был нарушен, поскольку он не мог нормально ходить. Для съемок ему необходимо носить тяжелую броню, а поврежденная нога не дает ему это делать", — добавил он.Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" не приостанавливались из-за травмы исполнителя главной роли Генри Кавилла, сообщает Deadline. Съемочные группы продолжили работать над сценами, в которых он не задействован.Дата премьеры второго сезона проекта пока не известна.

https://ria.ru/20201103/vedmak-1582605156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры