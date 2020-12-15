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Госдума во II чтении одобрила восстановление системы вытрезвителей
Госдума во II чтении одобрила восстановление системы вытрезвителей
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:49
2020-12-15T13:49
2020-12-15T13:49
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная дума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.
Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.