https://ria.ru/20201215/vytrezviteli-1589320804.html

Госдума во II чтении одобрила восстановление системы вытрезвителей

Госдума во II чтении одобрила восстановление системы вытрезвителей

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:49

2020-12-15T13:49

2020-12-15T13:49

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150883/57/1508835715_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d4788b0a6ae15c0e274b9d9fb76bd827.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество