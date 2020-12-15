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В Забайкалье задержали мужчину, выстрелившего в школьницу из самострела
В Забайкалье задержали мужчину, выстрелившего в школьницу из самострела
Следствие нашло и предъявило обвинение жителю Краснокаменска (Забайкальский край), выстрелившего в спину девятилетней девочке, сообщает во вторник СК РФ. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:35
2020-12-15T14:35
следственный комитет россии (ск рф)
краснокаменск
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следствие нашло и предъявило обвинение жителю Краснокаменска (Забайкальский край), выстрелившего в спину девятилетней девочке, сообщает во вторник СК РФ.Инцидент произошел вечером 10 ноября: в ребенка выстрелили на улице, как изначально предполагалось, из пневматической винтовки. Пуля попала в лопатку, ребенка отвезли в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.Какие мотивы двигали мужчиной, не уточняется. Также неясно, задержан ли обвиняемый в данный момент или уже отпущен под какую-либо меру пресечения (или вовсе без нее).
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следственный комитет россии (ск рф), краснокаменск, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье задержали мужчину, выстрелившего в школьницу из самострела

14:35 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следствие нашло и предъявило обвинение жителю Краснокаменска (Забайкальский край), выстрелившего в спину девятилетней девочке, сообщает во вторник СК РФ.
"Жителю города Краснокаменска предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в релизе.
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Инцидент произошел вечером 10 ноября: в ребенка выстрелили на улице, как изначально предполагалось, из пневматической винтовки. Пуля попала в лопатку, ребенка отвезли в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
"Изъято самодельное стреляющее устройство, изготовленное обвиняемым… Он допрошен и частично признался в инкриминируемом деянии", - отмечает СК РФ.
Какие мотивы двигали мужчиной, не уточняется. Также неясно, задержан ли обвиняемый в данный момент или уже отпущен под какую-либо меру пресечения (или вовсе без нее).
 
Следственный комитет России (СК РФ)КраснокаменскЗабайкальский крайПроисшествия
 
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