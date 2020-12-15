https://ria.ru/20201215/vystrel-1589331084.html

В Забайкалье задержали мужчину, выстрелившего в школьницу из самострела

В Забайкалье задержали мужчину, выстрелившего в школьницу из самострела

Следствие нашло и предъявило обвинение жителю Краснокаменска (Забайкальский край), выстрелившего в спину девятилетней девочке, сообщает во вторник СК РФ. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:35

2020-12-15T14:35

2020-12-15T14:35

следственный комитет россии (ск рф)

краснокаменск

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следствие нашло и предъявило обвинение жителю Краснокаменска (Забайкальский край), выстрелившего в спину девятилетней девочке, сообщает во вторник СК РФ.Инцидент произошел вечером 10 ноября: в ребенка выстрелили на улице, как изначально предполагалось, из пневматической винтовки. Пуля попала в лопатку, ребенка отвезли в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.Какие мотивы двигали мужчиной, не уточняется. Также неясно, задержан ли обвиняемый в данный момент или уже отпущен под какую-либо меру пресечения (или вовсе без нее).

https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html

краснокаменск

забайкальский край

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следственный комитет россии (ск рф), краснокаменск, забайкальский край, происшествия